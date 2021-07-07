原标题：香山红色故事多 “红领巾”当起小导游

本报讯（记者 王斌）近日，来自香山公园和海淀区第四实验小学的职工、师生代表齐聚香山公园双清别墅，共同启动“童心向党 香山红色故事我来讲”主题研学实践活动。活动现场，双方共同签署了研学实践活动协议书，并为学生代表佩戴绶带，小学生们经过提前培训和考核，现场为市民游客动情地讲述起发生在香山的红色故事。

北京青年报记者了解到，此次活动是香山公园针对中小学校定向推出的研学活动，通过邀请学生走进双清别墅和公园红色宣讲团走进校园讲述香山红色文化相结合的形式，强化对未成年人思想道德建设，引导青少年从小听党话、感恩党、跟党走，培育爱党爱国爱社会主义情怀，把红色文化贯穿课堂教学和研学实践全过程，推动学校小课堂与社会大课堂“同频共振”。

香山公园管理处相关负责人介绍，为充分发挥北京香山革命纪念地旧址作为全国爱国主义教育示范基地的作用，香山公园始终致力于服务好市民游客、党员团体和学生团体，积极开展“红领巾小导游”、定制党日活动等各类宣传教育活动，并带领公园宣讲员团队进校园、进社区，讲好香山红色故事，充分发挥以史育人的作用，不懈打造党史学习教育实践课堂。

此外，北青报记者从市公园管理中心获悉，为更好地展现公园红色文化内涵，传承革命精神，香山公园、陶然亭公园、中山公园、颐和园、北京植物园、天坛公园及玉渊潭公园的9处爱国主义教育基地，向游客、社会团体和学生团体展出10项红色展览，推出红色游定制服务和公园爱国主义教育基地集章打卡活动，提供特色项目和个性化服务菜单，各种特色项目总计32项。根据游客和团体红色景区观览、党史学习教育、党员团员少先队员活动等不同需求，开展线下线上红色活动，针对性设计红色游线路，开展现场红色教学、红色文化进校园，提供红色阅读、红色餐饮、红色文创品等，让游客和市民多元化、沉浸式学习党史、缅怀先烈，厚植爱党爱国情感。

供图/香山公园管理处

(责编：郝孟佳、温璐)