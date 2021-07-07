原标题：北京高招录取启动全部远程网上录取

北京青年报记者昨日从北京教育考试院获悉，2021年北京高招录取工作于7月6日至30日进行。录取工作全都实行远程网上录取。

北京市2021年普通高等学校招生录取工作包括全国普通高等学校统一招生录取和师资班、高职单独招生录取。全国普通高等学校统一招生录取按本科提前批（A段）、本科提前批（B段）、特殊类型招生志愿、本科普通批、专科提前批和专科普通批顺序依次进行。

录取工作按照“学校负责、招办监督”的原则实施。参加不同批次（类型）录取的高校，分别执行不同批次（类型）录取最低控制分数线。高校强基计划招生、“双培计划”“外培计划”（普通类专业）招生、高水平艺术团招生以及有特殊要求的院校（专业）招生等特殊类型招生使用特殊类型招生控制分数线（简称“特殊类型招生线”）。

高校要严格执行国家招生政策和规定，按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生，是否录取以及所录取的专业由高校确定。平行志愿投档时，高校应确保符合录取规则的调档考生能够录取。高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。当同批录取控制分数线上第一志愿的考生电子档案不足时，高校不得拒录非第一志愿报考的考生。

北京教育考试院高招办介绍，录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如当前批次高校计划未完成，将根据情况征集考生志愿，考生要及时关注相关信息。

根据安排，本科提前批录取时间为7月6日至14日。特殊类型招生录取时间为7月15日。本科普通批录取时间为7月16日至21日。考生填报专科志愿时间为7月21日至22日。高职单招录取时间为7月23日至26日。专科提前批录取时间为7月23日至27日。专科普通批录取时间为7月28日至30日。（记者武文娟）

(责编：郝孟佳、温璐)