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钟南山院士：可以放心注射国产疫苗

2021年07月06日13:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月6日电 日前，上海科技大学隆重举行2021届本科生和研究生毕业典礼暨学位授予仪式。“共和国勋章”获得者钟南山院士以《中国新冠防控策略及疫苗研发》为题作主旨演讲。

“为什么我国的疫苗研发看起来比较慢？因为在中国由于防控有效，我们没有办法在中国做第三期临床试验，因为没有病人了，所以三期临床试验只能在国外做。”钟南山提到，“目前，9个临床三期试验中，有的打了中国疫苗后，感染率、住院率以及ICU死亡率都有明显改善。”

钟南山院士在上海科技大学2021届本科生和研究生毕业典礼暨学位授予仪式上发表主旨演讲。（学校供图）

谈到目前全球注射疫苗的情况，钟南山表示，中国注射量最多，但是按照每100人注射疫苗来计算，中国还不领先，建立全球群体免疫还没有完全实现，需要通过更努力的实践来做到。

关于接下来的疫情防控，钟南山强调，第一，要时刻关注社区的防控措施；第二，要建立群体免疫。他表示，Delta（德尔塔）病毒株出现后，疫苗的保护力是有一些降低。但是中国的全病毒灭活疫苗，对感染、肺炎、重症的保护力都是有效的，所以可以放心注射国产疫苗。

发言中，钟南山也寄语毕业生，希望同学们多动手、多想、多问为什么，要独立思考，这些是很重要的。“希望大家不但有理想，而且有梦想；不但有要求，而且有追求；不但有志气，而且要争气；不但有热情，更要有激情。”（孙竞、李依环、实习生郭睿

(责编：李依环、秦华)

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