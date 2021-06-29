原标题：大学思政课如何汲取党史力量

【一线笔谈】

大学生是实现“两个一百年”奋斗目标的栋梁，也是党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育的重点群体。

当代大学生，朝气蓬勃、开放自信，可爱、可信、可为。但我们也要看到，大学生成长面临着共性和个性问题：个别大学生对“敬畏生命”“尊重生命”认知不够，“生命安全”“生命健康”知识不足，面对挫折和压力，容易产生消极情绪，个案悲剧令人惋惜、心痛；有的大学生目标不清晰、精神不积极，面对未来发展容易陷于迷茫；对于脱贫攻坚、抗疫斗争等“中国故事”，互联网上有所谓“大V”试图“带节奏”，“吃中国饭砸中国碗”，混淆了一些大学生对国家政策、发展大势的认识。

如何解决这些问题？思政主阵地不可替代，历史这部最好的教科书不可替代。在党史学习教育热潮中，思政课要做好生命教育、人生价值教育和形势政策教育，创新方法和形式，拓展载体和路径，让红色传统、红色基因感染大学生，让大无畏奋斗精神激发大学生，让人民英雄和先进模范走近大学生。

思政课要做好生命教育

生命教育，旨在通过直面成长、发展、生死等生命问题，让学生理解生命、尊重生命、敬畏生命。

在大学思政课中，生命教育在传播生命安全知识、健康知识的同时，需要更加契合大学生群体关注生命意义、思考生命价值的实际情况，着力明晰人与自我、人与社会、人与自然的关系，着力引导学生对生命从理解到尊重，从敬畏到善待。

思政课做好生命教育，要结合时间节点。如5月25日全国大学生心理健康日，“我爱我”的谐音意为关爱自我心理健康，爱自己才能更好地爱他人。结合这个节点，思政教师可引入“外援”，如心理健康咨询师、医生、消防救援人员，由他们讲述心理健康知识、介绍正反两方面案例；也可设置话题，展开讨论，师生或公开探讨，或一对一对话，了解学生面临的困惑、不解，给出私人定制的方案。

思政课做好生命教育，要结合文化热点，关注大学生泪点或痛点。电视剧《觉醒年代》热播，陈延年、陈乔年打动了无数人，刑场上的他们，笑容灿烂，眼神纯净。最美好的年纪，他们为何慷慨赴死？他们不热爱自己的生命吗？他们为的是：“让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧！”

党史里，一个个名字背后，就是一个个这样感人至深的故事。从李大钊到夏明翰，从陈乔年到江姐，他们慨然赴死，他们敬畏生命。

党史，是生命教育的好教材。

思政课要做好价值教育

延续生命教育，大学思政课要做好人生价值教育。

思政课的人生价值教育，要连接历史和现在。370万，这是为了创建新中国，牺牲的留下姓名的烈士数字。他们追寻的价值，何在？在方志敏《可爱的中国》的文字里，在瞿秋白《国际歌》的歌声中……

民族独立，民族复兴，百年党史里一个个鲜活面孔，他们的人生是怎样的价值底色？思政课教师可以引入党史人物，展开课上讨论，引发个人思考，让大学生得到自己的答案。

大学的思政课，不只在课堂上，也在校园里，在纪念馆；在脱贫攻坚一线，在全民抗疫战场……对思政教师来说，要用好这些鲜活教材，让大学生既细心观察校园、回望学校发展史，又走出校门，到祖国山川间，感受日新月异。如此，思政课既有意义，也有吸引力。

大学的思政课，要引发共鸣，要解答人生如何用心、在哪用力、对谁用情。抗击新冠肺炎疫情，钟南山、张定宇、李兰娟成为青年偶像。他们何以无畏逆行？他们追求的是什么？“禾下乘凉，我们接棒！”袁隆平先生离世，举国悲痛，他的价值追寻，青年学子感同身受。这些时代偶像，为我们树立了价值坐标。大学应该创造条件，让学生走到逆行的白衣天使中间，体会医者仁心的担当；到稻田里，感受袁先生做科研的辛劳。

思政课要做好形势政策教育

“政策和策略是党的生命。”百年党史，见证了我们党实事求是分析形势任务，制定正确路线方针政策，带领中华民族从站起来、富起来到强起来。

新时代，我们国家仍然处于重要战略机遇期，但国内外环境复杂多变。对大学思政课来说，做好政策形势教育、凝聚青年共识至关重要，因为今天的大学生，他们的人生黄金期同“两个一百年”奋斗目标的实现恰好吻合。

高校思政课做好政策形势教育，要将新形势、新政策第一时间反映在课堂上。比如三孩生育政策，其形势背景是人口出生率、社会经济发展出现新变化，其目的在于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。对这一形势、这一政策，思政教师可第一时间展开课堂讨论，让大学生活学活用自己所掌握的专业知识，从不同角度理解政策、分析政策。

高校思政课做好形势政策教育，要避免告知“决议案”，而是要激发学生思辨。对于形势政策，观点不同实属正常。思政教育的重心，在于引导学生学会辨别、思考，建立科学的思维方式。大学和思政教师，要相信理不辩不明，要相信大学生的辨别能力，他们已经是“平视世界”的一代青年，对于真形势、好政策是有辨识力的。

高校思政课做好形势政策教育，要走出课堂，丰富载体。大学要多方联络，组织开展支教、志愿服务等活动，让大学生更好地知国情、知民情。形势是可触摸的，在工厂，在田间，在创业园……政策是有温度的，在工厂订单里，在农民账本里，在创业者得到的支持里……

（作者：章剑锋 陈佳伟，分别为浙江师范大学教授、浙江师范大学讲师）

(责编：温璐、熊旭)