人民网北京7月6日电 近日，北京师范大学举行2021年毕业典礼暨学位授予仪式，北京师范大学校长董奇发表了题为《始终保持精神上的主动》的演讲，深情寄语毕业生。

董奇表示，希望同学们始终把握精神上的主动，与新时代同向同行，在盛世中肩负重任，在奋斗中开创属于自己的精彩人生。

董奇校长在题为《始终保持精神上的主动》中的演讲内容节选如下（有删减）——

今天，我们在这里隆重举行2021年毕业典礼，共同见证同学们圆满完成学业！首先，我代表全校师生员工，向同学们致以最热烈的祝贺！也让我们一起向为你们成长成才付出辛勤汗水的老师们、家长朋友们，致以最衷心的感谢！

同学们，在北师大求学生活的几年里，你们亲历了改革开放40周年、新中国成立70周年等重大庆祝活动，见证了我国全面建成小康社会的辉煌成就，参与了抗击新冠肺炎疫情的伟大斗争，也以实际行动推动了学校“双一流”建设取得新进展。几年来，你们在专业学习上增长才干、练就本领，在社会实践中砥砺品格、锤炼作风，在各类竞赛中奋力拼搏、争得荣光，充分展现了北师大人的时代风貌和青春风采。你们是心里有火、眼里有光的“后生”，是行而不辍、未来可期的“后浪”，学校为你们骄傲，为你们自豪！

同学们，今天的典礼恰逢党的百年华诞前夕，在这样一个特殊的节点毕业，对你们来说，具有特殊的时代意义和人生启示。历史是最好的老师，回顾百年历程，中华民族之所以能从近代历史低谷中走出，实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，一个极为重要的秘诀就在于，中国人民在党的领导下始终保持着精神上的主动。正如习近平总书记指出的，自从1921年中国共产党成立，中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主心骨，中国人民就从精神上由被动转为主动。这种精神上的主动，对于一个政党、一个国家和一个民族的发展壮大极其重要，对于我们每个人的成长和成功也同样重要。因此，在今天的毕业典礼上，我想与同学们谈谈在今后的工作、学习和生活中如何“始终保持精神上的主动”这个重要话题。

一、保持精神上的主动，就要志存高远、有大格局

心中有理想，眼里有方向，脚下才有力量。理想因其远大才成其为理想，而理想信念之火一经点燃就会产生巨大的精神力量。为人民谋幸福，为民族谋复兴，百年党史就是一部初心不改的为民史。中国共产党始终心怀“国之大者”，在众多政治力量中脱颖而出，崛起而壮大，以伟大格局成就了伟大事业。一代代共产党人，以国家和民族的事业为己任，在人生道路上获得了战胜困难、奋勇前行的不竭动力，践行了自己的初心和使命。

同学们，北师大学子从来心系家国，志存高远。无论你们今后有什么样的人生目标，有什么样的职业选择，都希望你们能以远大志向指引人生方向，与时代同步伐、与人民共命运，不被纷繁诱惑所干扰，不被艰难挑战所屈服，时刻将人生选择的主动权掌握在自己手中，矢志追求更有高度、更有境界、更有价值的人生。

二、保持精神上的主动，就要脚踏实地、真抓实干

理想只有扎根大地、化为行动，才能开出绚丽花朵、结出累累硕果。共产党人都是实干家，任何发展成绩都是干出来的，一步一个脚印走、一件一件事情干，党从当年的小小红船发展为巍巍巨轮，国家从山河破碎、一穷二白到成为世界第二大经济体、全面建成小康社会，民族从救亡图存到迈向伟大复兴……从这个角度看，百年党史也是一部党领导人民的实干史。

同学们，你们毕业之后，或走向社会，或继续深造，都要记住：人生道路千万条，实干第一条。没有躺平等来的辉煌，只有奋斗拼来的精彩。在千帆竞发、百舸争流的时代环境下，也不要想着等条件全部成熟了再干，这样就会错失许多发展先机。希望你们时刻将机遇的主动权掌握在自己手中，坚持脚踏实地、主动作为，不断增强知识储备和能力本领，以实干担当重任、用奋斗实现梦想。

三、保持精神上的主动，就要不惧风雨、坚韧不拔

“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。”大到一个政党，小到一个团队、每一个人，要想取得成功，必须要有超强的意志力。我们党在百年奋斗的历程中，风雨兼程，披荆斩棘。面对一次次最严峻的考验，共产党人从不畏惧低头、从不退缩逃避，依靠坚韧不拔的毅力和不屈不挠的奋斗，取得了一次又一次胜利，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，实现了今日的国家富强、人民安康。所以，百年党史更是一部自强不息、永不言弃的奋斗史。

同学们，艰难困苦，玉汝于成。在今后的人生路上，并不都是风和日丽、一片坦途，总会有些沟沟坎坎、困难甚至挫折。希望你们面对艰难险阻不畏惧退缩，处于人生低谷不自怨自艾，更不要自暴自弃，要坚定战胜困难的信心和勇气，时刻将克服困难的主动权掌握在自己手中，在不断克服困难、战胜挫折中收获成长、收获成功。

四、保持精神上的主动，就要勇于探索、锐意创新

苟日新，日日新，又日新。创新是引领事业发展的动力源泉。百年来，中国共产党始终挺立时代潮头，无论时代如何变化，总能与时俱进，持续推进实践基础上的理论创新和理论指导下的实践创新，为人民创造着日新月异的美好生活。从这个角度看，百年党史还是一部思想解放、开拓创新的创业史。

同学们，每一代青年都有自己的际遇和机缘，你们正在步入“人机物”三元融合的万物智联时代，信息技术、人工智能等新兴科技刷新着人们对时间、空间和整个世界的认知，你们这一代人正面临着前所未有的新机遇、新挑战与新业态。希望你们从百年党史中汲取智慧，始终保持与时俱进的精神和革故鼎新的勇气，始终保持锐意进取的精神，把锐意创新的主动权牢牢掌握在自己手中，成为时代创新的引领者、把握未来的佼佼者。

同学们，一百多年前，李大钊先生写下《青春》一文：“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙”。在此毕业之际，我想将这篇《青春》送给大家，作为学校对同学们的期望和祝福。希望你们始终把握精神上的主动，与新时代同向同行，在盛世中肩负重任，在奋斗中开创属于你们的精彩人生！

同学们，明年学校将迎来建校120周年，欢迎你们到时回母校参加校庆活动。请记住，母校永远是你们的家！

同学们，在今天的毕业典礼上，有个创新的环节。毕业典礼开始前，看到大家全体高歌，幸福快乐地歌唱着毕业，真的很高兴。

最后，祝同学们毕业快乐、前程似锦、平安幸福！

(责编：郝孟佳、秦华)