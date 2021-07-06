记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

重庆大学今年招生的本科专业数为100个，其中新增4个本科专业：化学、智能建造、智能感知工程、储能科学与工程。学校成立了本科生院，全面推进大类招生、大类培养、大类管理，学校将86个普通类专业整合成10个大类（“3+1+2”新高考改革的8省市整合成12个大类）进行招生。

重庆大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合性大学，国家“双一流（A类）”建设高校。学校创办于1929年，有着悠久的办学历史、鲜明的办学特色和深厚的文化底蕴，经过90多年发展和积淀，成为一所具有远大理想、崇高使命、强烈担当、独特文化的大学。

近年来，随着新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈、中国西部（重庆）科学城等一系列国家重大战略的部署和推进，地处西部大开发重要战略支点以及“一带一路”和长江经济带重要联接点的重庆大学，迎来了新一轮的发展机遇。

面向未来，重庆大学秉承“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”的办学宗旨和“复兴民族，誓作前锋”的重大精神，坚定走中国特色世界一流的大学之路。

人民网：今年学校在招生计划、招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

重庆大学：2021年招生计划6400人，总计划保持不变，在全国31个省份及港澳台地区均有招生，部分省份的分省计划有一定的变化，具体请考生和家长关注重庆大学各省的计划情况。今年学校在招生政策以及录取规则上主要体现在以下3方面：

（1）学校今年招生的本科专业数为100个，其中新增4个本科专业：化学、智能建造、智能感知工程、储能科学与工程。1个为基础学科专业，3个为新工科专业，面向新时代创新型人才需求，一方面新增基础学科和新工科专业，另一方面加速淘汰不符合社会需求的专业，去年我们淘汰了10个。

（2）学校成立了本科生院，全面推进大类招生、大类培养、大类管理，学校将86个普通类专业整合成10个大类（“3+1+2”新高考改革的8省市整合成12个大类）进行招生，具体招生计划及大类以各省级招生机构发布的为准。

（3）工科试验班（中外合作培养类）属于中外合作办学项目，调剂时，只录取填报有该专业志愿的考生，若考生没有填报该专业志愿，将不会被调剂录取到工科试验班（中外合作培养类）。该专业（类）录取的学生入校后不得转入其它专业（类）学习。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

重庆大学：（1）录取规则为实行分数优先遵行专业志愿顺序原则，无专业级差。实行“平行志愿”省份（批次），调档比例原则上不超过当地招生计划的105%，对进档不能满足专业志愿的考生，德、体条件合格，只要服从专业调剂且满足录取要求的，进档不退档，予以录取。

（2）学校艺术类各专业不组织校考，认可各省相应类别专业统考（或联考）成绩为专业成绩，报考学校相关艺术类专业的考生，须参加高考所在省级考试部门统一组织的相应类别专业省级统考（或联考），并取得统考本科合格证。其中：

①报考表演、播音与主持艺术专业的考生，男性身高不得低于170厘米，女性身高不得低于160厘米；

②报考音乐表演、舞蹈表演专业的考生，男性身高不得低于175厘米，女性身高不得低于165厘米。

③其他报名条件、招生计划、录取原则等详见《重庆大学2021年艺术类专业招生简章》。

（3）普通学生体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行。

（4）外国语言文学类、工科试验班（中外合作培养类）、工科试验班（电气信息类）中的软件工程专业因使用英文原版教材和外籍教师教学，非英语语种考生慎报。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

重庆大学：今年是“3+1+2”8省市实施高考综合改革录取的第一年。其中辽宁、河北、重庆3省市为专业+学校的投档模式，其他5省是院校专业组投档模式。

高校根据不同专业（类）的选考科目要求和人才培养需要设置院校专业组，同一院校专业组内各专业的选考科目要求相同。同一院校专业组内可进行专业志愿调剂，不同院校专业组之间不可调剂。

考生填报志愿时，需注意：

（1）自己的选考科目是否与院校专业组符合。不符合的，所填报志愿无效（浪费志愿）。

（2）考生若有意向报考某高校的几个专业（类），需选报几个专业（类）所在的不同院校专业组，以免遗漏。

（3）不同院校专业组作为不同的投档单位，录取分数一般会有差别。但今年作为实施综合改革录取的第一年，无往年的分数参考。考生/家长可谨慎参考报考高校相应专业近几年的专业录取分数线。

高考志愿填报过程中，是选择学校更重要还是选择专业更重要？这一直是一个考生和家长非常纠结的问题。

最理想的状态：到一个向往中的城市，读一所理想中的大学，学自己喜欢的专业。

学校决定了你大学生涯的成长氛围，以及就你成长所能提供的资源，包括师资力量、软硬件设施、科研平台、保研升学机会、出国留学机会等等。而专业在一定程度上决定了你未来最大可能从事工作的行业。对考生来说，最理想的结果是能够进入一个好的大学，学习自己热爱的专业。

但现实往往没有这么完美。当鱼和熊掌不可兼得的时候，如果考生没有特别突出的兴趣爱好、特别明显的学科特长或者专业倾向，我个人更建议选择一所更好的学校，进入一个更高的平台。因为一所好的大学可以为你提供更丰富的资源，更广阔的视野，更全面的培养，以及更赋底蕴的陶冶和熏陶。一个好大学的这些优势将更好地帮助你成长为一个能够适应和驾驭未来的人，让你能够更从容地去面对未来人生将经历的挑战。正如习近平总书记所说，当今世界正面临百年未有之大变局，在这个充满不确定性的时代，专业对个人未来从事职业及行业的决定性将变得越来越弱，而那些更具备拥抱变化的勇气和能力的人，在未来更有可能取得成功。

同时，高水平大学能够提供给学生更多选择和纠错的机会。例如前面提到的，重庆大学的学生在校期间如果对录取专业不满意，还有很多重新选择专业的机会。比如，新生进校时的二次选拔；转出无限制，转入定要求的转专业制度；大类培养结束后分流时，专业的选择； 完善的主辅修制度等等。给予了考生充分的自由。

人民网： 针对志愿填报有哪些技巧？

重庆大学：志愿填报一定要做到“知己、知彼”，“知己”是指了解自己的分数、排位、兴趣、擅长领域等，还要清楚自己能够报考的类型，如自己是否具有国家专项、高校专项、民族班等报考资格。“知彼”则是了解学校、了解专业、了解志愿填报规则。以上方面了解清楚后再进行学校和专业志愿的选择。

重庆大学招生类型涵盖多种，如强基计划、艺术类、国家专项、高校专项、高水平运动队、高水平艺术团、民族班等，考生需要仔细阅读省招办发放的志愿填报指导，详细了解自己所报考类型的志愿填报规则。尤其是艺术类专业，今年学校所有艺术类专业取消校考，录取时认各省相应类别专业统考或联考成绩，考生报考前务必仔细阅读学校艺术类招生简章，以及所在省份相应专业投档规则，是按顺序志愿投档还是平行志愿投档，平行志愿投档的话分数计算规则等等，准确掌握以上信息后再进行志愿填报。

对于普通专业考生而言，今年学校进行大类招生后，每个大类涵盖多个专业，对于考生志愿填报更加友好。如在非新高考改革省份，考生可根据所在省份文理科计划，选择自己喜欢的专业大类进行填报，没有专业级差，可以最大程度的满足学生的专业志愿。对进档不能满足专业志愿的考生，德、体条件合格，只要服从专业调剂且满足录取要求的，进档不退档，予以录取。新高考改革省份，如果同学们对重庆大学感兴趣，在满足相应大类选科要求情况下，“3+1+2”的8个省份最多填报12个志愿，其他新高考改革省份最多填报10个志愿，就可以将重庆大学的所有普通类专业涵盖完。所以，欢迎各位考生报考重庆大学。

重庆大学的学生在校期间如果对录取专业不满意，还有很多重新选择专业的机会。比如，新生进校时的二次选拔；转出无限制，转入定要求的转专业制度；大类培养结束后分流时，专业的选择； 完善的主辅修制度等等。给予了考生充分的自由。

(责编：温璐、秦华)