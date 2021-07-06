记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

北方工业大学2021年招生计划2510人，今年新增3个专业：人工智能、机械设计制造及其自动化（中外合作办学）、土木工程（中外合作办学）。4个实验班依托学校最强的4个本科专业，每实验班计划招生25人。

北方工业大学创立于1946年，位于北京市石景山区，是一所以工为主、文理兼融，具有学士、硕士、博士培养层次多科性高等学府，具有硕士研究生免试推荐资格，是教育部“卓越工程师培养项目”院校。学校有理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类。工程学科进入ESI全球排名前1%。现有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目，17个硕士学位一级学科。有18个教育部“双万计划”一流本科专业，约占学校招生专业的半数。

学校坚持工科做强、理科做精、文科做亮，以控制工程与计算机应用为特色，强化大数据与人工智能、智能制造与建造、电子信息与微电子、安全与环境等新的交叉学科发展方向，以“智能、智慧、智造”为特色的一批新工科得到发展壮大。优美的环境、人性化的管理、优良的学风，形成了办学和育人的多项优势，北方工业大学努力办成“对学生最好的大学”。

人民网：与2020年相比，今年学校在招生计划、招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

北方工业大学：学校2021年招生计划2510人，具体的详细计划正在制定过程中，请大家以教育部备案计划为准。

在招生政策上要强调的有2个方面：

一是学校今年新增3个专业：人工智能、机械设计制造及其自动化（中外合作办学）、土木工程（中外合作办学）。学校开办人工智能的优势是，有优势学科做依托，依托学校的计算机科学与技术、电子科学与技术等优势学科。有中西合璧的专业做交叉，大数据是人工智能的核心，学校2018年开设数据科学与大数据技术专业，2020年又和英国伦敦布鲁内尔大学合办数据科学与大数据技术（中外合作办学）专业。有北京市重点实验室做实践条件，大规模数据流集成与分析实验室，该实验室数据智能方面的成果2019年获得了北京市科技进步二等奖。有中科院专家做师资，15人的教师团队里，有7人是整建制的来自中科院计算技术研究所。

另外的2个中外合作办学专业，属于学校的中外合作办学机构，北方工业大学伦敦布鲁内尔学院，这是去年由我校和英国伦敦布鲁内尔大学联合设置，进入布鲁内尔学院的学生拥有两校的学籍，毕业后可以获得中外2个学位。特备强调一点，我校的中外合作办学专业，是4+0模式，不必出国，所以大家不用担心国外疫情反复等问题。

二是学校的4个实验班继续招生，4个实验班依托学校最强的4个本科专业，每实验班计划招生25人。实验班具备实行学业导师制度，配备最优秀、最有热情的老师，核心课程实行小班授课，课程体系，参照国际工程教育认证体系，增设创新实践课程等优势，学生在大二就可以进入实验室，参与导师的科研项目。

实验班从开设至2021年已有6届毕业生，学生的培养成果比较显著，主要体现在深造率高，就业竞争力强。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北方工业大学：学校按分数优先原则录取，没有专业级差。进档考生服从调剂不退档。对于学生的身体健康要求，完全依照教育部颁布的体检标准。考生总分相同将依次比较语文、数学、外语成绩，录取单科成绩高者。

学校的电子信息工程（理工科实验班）、机械设计制造及其自动化（创新实验班）、计算机科学与技术（创新实验班）、自动化（创新实验班）要求考生的高考成绩不低于一本线或者特殊类型线上50分。我校北京市外培计划要求考生的英语单科成绩不低于110分，英语专业和中外合作办学专业有要求考生的英语单科成绩不低于100分。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

北方工业大学：今年包括北京在内的部分省市继续采用3+3考试模式，同时又有8个省区采用了3+1+2考试模式，这两种改革模式的地区不再有文理科，尤其是新改革地区，参考往年分数要多方考虑，重点参考往年的排名或者相对位置。

对于北京地区来说，和去年比高招政策上变化不大，还是以选考专业组作为志愿填报单位。需要注意的是，有些高校可能合并或者拆分了新的专业组，那只能按照去年各专业的成绩来参考。北方工大在京录取的专业组是没有变化的，有利于考生参照报考。

另外个人建议考生在选择高校的时候，可以结合热门专业、地域优势等因素；在选择专业的时候应结合自己的爱好和未来的发展进行选择。

人民网： 针对本校的志愿填报有哪些技巧

北方工业大学：对于京外地区，建议考生多参考往年的录取排名，对于新改革的3+1+2地区，建议考生重点参考我校往年理工科的录取排名。

对于北京地区，学校去年普通类的6个选考专业组最低分均在530分左右，我校的4个实验班去年最低录取分576，计算机、大数据、数字媒体等热门专业的分数在550左右。总的平均分的排名大约在19500名左右。这些分数和排名，大家可以参考。我校的中外合作办学专业，必选物理，单独一组，去年在京的录取分数为498，对于分数略低的考生是个很好的机会，合作办学专业可以获得中英2个证书，国内的证书和普通专业是完全一样的。

所有报考北方工业大学的考生，大家都可以放心的填选服从调剂，北方工大有灵活转专业的政策，近三年学校转专业平均批准率达到88%。

(责编：温璐、秦华)