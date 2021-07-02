原标题：遵义青年立志走好新时代的长征路

7月1日，在遵义会议会址，遵义市干部群众代表和遵义干部学院学员代表，通过LED大屏幕观看了庆祝中国共产党成立100周年大会直播，并与天安门广场上的群众一道参与了升国旗仪式，聆听了习近平总书记的讲话。中青报·中青网见习记者 田宏炜/摄

本报贵州遵义7月1日电 今天一早，贵州省遵义市的老城区变成一片红色海洋，街上随处可见“庆祝中国共产党建党100周年”的标语。各类庆祝活动在这个“我党历史上生死攸关的转折点”发生地举行。

1935年1月15日至17日，遵义会议在城内琵琶桥东侧87号召开。会议对红军第五次反“围剿”失败作出总结，取消了博古和李德的最高军事指挥权，张闻天被推选代替博古在中央负总责，毛泽东、周恩来负责军事。自此，中国共产党开始抛弃共产国际的“拐杖”，独立探索中国革命道路。

遵义市在遵义会议会址、红花岗区老城纪念广场、汇川区南京路体育馆广场等多个地点设置了电子大屏，便于市民集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播。

“七一勋章”获得者黄大发的外孙况维，在遵义市播州区平正乡政府科教中心工作。他说，看完庆祝大会，为自己是一名中国人感到骄傲。他说，外公黄大发在村任职40多年，一直为老百姓做事，无论遇到什么困难，都从不放弃，这种精神也影响了自己。况维认为，做事就要有恒心、有毅力。自己身处这个时代，要把握好当下，奋斗前进，努力实现人生价值，为国家、为家乡多作一点贡献。

孔霞是老红军、遵义会议纪念馆第一任馆长孔宪权的孙女，她看完庆祝大会后，写了一篇观后感，里面有这样一段话：“经过100年奋斗，我们党依靠人民创造了历史伟业，迎来了中华民族伟大复兴的光明前景，带领亿万人民不断创造更加幸福美好的生活。我想对为了人人有衣穿、为了人人吃饱饭而奋斗了一生的爷爷说：这盛世已如您所愿！”

全国优秀共青团干部、遵义市汇川区第三小学少先队辅导员刘晖说，在听到庆祝大会少先队献词的时候，自己无比自豪，尤其是听到那句“与党同心 共赴远方”和“请党放心 强国有我”时，不禁热泪盈眶。刘晖说，作为一名少先队辅导员，她也想说一句“请党放心，少先队工作有我”。

遵义市农业农村局干部程璐说，作为一名遵义人、一名青年党员，会以奋斗的姿态勇往直前，走好新时代的长征路。

当天上午，来自遵义师范学院、遵义职业技术学院等高校的学生在红花岗区老城纪念广场举行千人合唱演出，演唱了《唱支山歌给党听》《歌唱祖国》等曲目。下午，庆祝中国共产党成立100周年大型主题情景剧《伟大转折》在遵义大剧院首演。（习记者 田宏炜）

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