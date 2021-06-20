原标题：二十载支教路 绽放最美青春

从云贵高原、赣南山区再到祖国大西北，江西师范大学研究生支教团用知识打开孩子们通往山外世界的窗户，用青春铺出孩子们的漫漫求学路。这场爱心接力，他们已经做了20年。

2002年起，江西师大积极响应共青团中央、教育部号召，组建了江西省第一个研究生支教团，赴贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县开展扶贫支教活动。此后每一年，江西师大都要选拔招募一批具备保送研究生资格的应届本科毕业生或在读研究生，开展支教志愿服务。2013年起，江西师大研究生支教团又先后新增了江西省赣州市宁都县对坊乡对坊中学和新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县梧桐中学两个支教点。

教书育人，是支教团的首要任务。到达支教服务地后，江西师大研究生支教团倾心教学，努力做好传道授业解惑的师者。各支教队员积极引导学生在实践中观察、记录和总结，主动发现问题、分析问题、思考问题、解决问题，培养和锻炼学生创新意识和创新能力；关注学生的心灵成长，通过开展主题讲座、专题研讨、知识竞赛等活动，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观。

此外，江西师大研究生支教团还在支教服务地开展公益项目，走访学生家庭、募捐各类物资……在望谟县，江西师大研究生支教团的“微心愿”征集、七彩假期、正大拼音班、爱心眼镜等活动已成为当地的公益品牌，群众由衷点赞这群来自江西的可爱志愿者。

家住望谟县新屯街道纳坝村么上组的蒙二就是得到帮助的对象之一。2013年，读初中的蒙二得到了江西师大研究生支教团成员的帮助，接受了广东汕头某公益助学组织的资助，得以继续学业。2016年，江西师大研究生支教团成员与广东汕头某公益助学组织共同努力，为蒙二在广东汕头市卫生学校争取了名额。如今，蒙二已正式走上医护岗位。“改变我命运的不仅有知识，更有这些可敬的老师们！”蒙二激动地说。

20年来，江西师大累计派出202名志愿者，承担了三地10余所中学、1.6万余名学生的教学任务。用青春接续，江西师大研究生支教团累计走访贫困家庭1700余户，募集发放公益资金700余万元。

这份沉甸甸的情谊，被支教服务地的群众深深铭记。2018年5月，望谟县人民政府在该县王母广场建立“江西师范大学赴望谟研究生支教团支教林”。支教林里，现种有19棵树，寓意着19届江西师大赴黔研究生支教团在望谟支教。

“用一年不到的时间，做一件终生难忘的事”，这是江西师大研究生支教团成员们的心声。纵然岁月流逝，这段支教经历，是他们成长中的宝贵财富。时至今日，他们仍牵挂那里的学生，那里的发展。

2018年8月下旬，江西师大第十一届赴黔研究生支教团成员丁潇重回望谟。望谟的变化，让她欣喜不已。“望着孩子们求知若渴的眼神，我深刻地明白了，教书育人不是强硬灌输书本知识，更重要的是用书中的道理去感化他们，让他们成为内心纯净、善良的人。”起初，丁潇的职业理想是成为一名优秀的设计师。经历支教，毕业后她成为一名大学教师。她时不时地会在课堂上讲起当年在望谟支教的故事，勉励学生不负青春。

回想起在望谟支教的日子，江西师大文学院2019级硕士研究生、江西师大第十七届赴黔研究生支教团队长任倩倩感慨万分。“教书育人，平凡而伟大。这段经历让我更加明确了做一名人民教师的理想。一年的时间太短，但还会有下一届、下几届的人接棒，直到帮助那里的孩子们不断实现自己的理想。”任倩倩说。

20年来的爱心接力，江西师大研究生支教团得到了社会各界的充分肯定：第十二届“中国青年志愿者优秀组织奖”、第二届中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团优秀组织奖、第五届中国青年志愿服务项目大赛金奖、“镜头中的最美支教团”、第20届“江西青年五四奖章集体”……

二十年倏忽而逝，留下的是不变的支教情怀；二十年面孔更迭，不变的是支教理想！

(责编：吴楠、马昌)