原标题：中小学体育课程开课率99%

本报讯 （记者钟端浪）日前，记者从2021年健康江西建设工作委员会全体成员会议上获悉，根据2020年健康中国行动监测评估结果，我省2020年度健康中国行动各项指标持续改善，73%的指标已达到2022年的目标值。

人居环境全面改善。全省各地积极开展爱国卫生运动，加强农贸市场、“五小”行业、老旧小区、大街小巷等重点场所的监督和管理。同时，各地加大公共卫生环境基础设施建设力度，持续推进卫生城镇创建，并倡导群众养成出门佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离等良好生活习惯。

妇幼健康促进行动见成效。2020年，我省产前筛查率达73%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达96%；农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查实现全覆盖；中小学体育与健康课程开课率达99%、眼保健操普及率达99%。

空气质量越来越好。全省各设区市PM2.5浓度由2017年的44微克每立方米下降到2020年的30微克每立方米，下降31.8%；优良天数比例由2017年的87.3%上升到2020年的94.7%，提高7.4%；全省11个设区市空气质量达到二级标准的由2017年的0个增加到2020年的10个。

水质优良断面持续提高。全省国考断面水质优良比例由2015年的78.7%上升到2020年的96%；长江干流江西段Ⅱ类水质断面比例由2015年的66.7%上升到2020年的100%。

(责编：吴楠、马昌)