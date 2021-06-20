原标题：香港青年学生用画笔为老街区增添新活力

新华社香港6月19日电（记者丁梓懿）“经营数十载不敌疫情！”这是疫情下香港许多商铺的真实写照。19日，香港“海味街”上演了一场创意文化保育活动，30多位香港学生拿起手中画笔，创作近200件创意作品，让附近商铺再次热闹起来。

上环至西营盘一带是以经营海味、药材和南北货为主的“海味街”。这里的客人有附近的街坊，有远至新界的熟客，也有来自世界各地的游客。然而，持续1年多的疫情令这里的生意遭遇困境，一些店铺不幸倒闭。

这项名为“珍藏的味道”的文化保育活动由非牟利团体同心网络发起，邀请香港知专设计学院学生在“海味街”一带进行街头创作，为老区带来新活力。创作内容包括装饰这一带的栏杆、灯柱和部分店铺的门面，以及两幅壁画设计。

从文咸西街沿着德辅道西一路向西，是俗称“海味街”或“咸鱼栏”的路段。学生们在行人路栏杆上加装了一个装置艺术设计，在原本栏杆中间的圆洞上增设了代表“海味街”特色的多款不同图画，如腊肠、冬菇等食材，栩栩如生。

在高陞街入口附近，一栋大厦墙上的壁画映入眼帘，创作题材以“百子柜”（即中药柜）为主题，强调了高陞街主卖药材的特色；而位于威利麻街的另一幅壁画，则展现了西营盘一带的往日风光。

在青年学生的笔下，近200件创意作品重现了“海味街”的往昔历程，也展示了海产、中药材等文化。

“推广‘海味街’文化，让这里再次热闹起来。”同心网络副主席、活动总统筹刘天正说，希望活动可以培养年轻学生的创作力，让年轻人能够理解、传承传统文化，同时向社会传递团结一致、齐心抗疫的正能量。

过去十年来，同心网络在中环、上环举办了多项文化活动，如歌赋街的“歌赋节”、城皇街的“旧城·新事”等，为社区持续发展注入更多生机和活力。此次活动于6月19日至30日举行，已得到“海味街”过百家商户的共同签名支持。

(责编：吴楠、马昌)