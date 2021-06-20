陈曦

原标题：花钱填报志愿，靠谱吗？

今年第三批新高考改革试点的8省市迎来“首考”，志愿填报也采用全新模式，具体分为“院校专业组”和“专业（类）+院校”两种类型。其中，江苏、福建可报40个志愿，湖南、湖北、广东有45个，重庆、河北有96个，而辽宁多达112个。

由于往年志愿填报数据参考价值变低，一些焦虑与迷茫的考生和家长转而投向服务机构寻求帮助。《工人日报》记者采访了解到，志愿填报服务机构通过整合院校信息和录取规则，的确可以帮助不少家庭节省时间、化解焦虑。与此同时，部分机构也存在价格虚高、数据陈旧、夸大宣传等现象。

改革催生需求

“现在买按优惠价600元，6月15日调价到700元，出分后恢复原价898。”在某机构的家长交流群中，客服正为一款志愿填报系统卖力吆喝，声称包含的等效分和预估排名精准率业内第一。从几百元的智能软件，到数千元的一对一定制，乃至上万元的资深专家辅导……随着高考成绩公布时间临近，志愿填报服务机构陆续推出多种服务项目。

天猫618预售以来，高考志愿填报的消费增长超过2000%。企查查数据显示，2020年该行业新注册企业558家，同比增长77.1%，今年前5月新注册301家，同比增长90.5%。

“我们是第一年实行‘3+1+2’，以前的经验都派不上用场。报志愿也是摸着石头过河，很多人都求助服务机构买安心。”来自辽宁的考生脉脉坦言。

记者发现，服务机构的报价并非全国统一，而是依据各省份的具体情况而定。据某服务机构客服介绍，北京地区一对一的收费是3980元，辽宁是4980元，方案可整体调整一次，出分前不限沟通时间。“我们是按照填报难度和志愿个数定价的”。

一位河北考生家长告诉记者，他购买了价值12800元的专家指导服务。“我家孩子学习中等，这分数段学校太多了，根本研究不过来。”

北京大学政治发展与政府管理研究所副研究员梁挺福表示，志愿填报服务机构的优势在于，对于新高考政策、录取规则、专业细分等了解充分，考生和家长可以此作为借鉴，但在具体填报过程中，考生还应视自身情况而定。

市场鱼龙混杂

志愿填报服务机构一定靠谱吗？来自北京的小舟去年参加高考，虽然购买了报志愿服务，但权衡之下，他最终没有采用机构的方案，“服务机构在实际操作中过于保守，目标就是确保你有学上，家长不找麻烦。”

“不能把命运交到别人手里。”小舟感叹道，自己身边就有被机构误导的例子，“我同桌超常发挥，比我高20分，但志愿报得太低，最后跟我上了同一水平的学校。”

此外，一些从业者的资质也经不起推敲。某机构工作人员称，一对一的老师都有8年以上经验，而该机构成立仅3年。除了提供志愿填报服务，培训志愿规划师也是其主营业务。“线下集中学习4天，总裁亲自培训，全部费用仅需6980元，便可获得高考志愿规划师（高级）证书。”负责人赵老师告诉记者。

来自内蒙古的高先生是一家志愿填报机构的加盟商，他透露，很多家长反映，AI系统的数据陈旧甚至错误，填报结果不如市面上一些免费系统靠谱。“我要求退费后，对方开始胡搅蛮缠。他们不允许加盟商在群里交流，后来我发现受骗的人不少。”

“填报志愿是个性化服务。”21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，共性的系统无法解决个性的问题。“有的机构过于依赖大数据，将分数作为筛查学校和专业的唯一指标。行业的快速扩张也使咨询人员产生缺口，从业者资质良莠不齐。”

报考需慎重

据悉，北京市将于6月25日公布高考成绩，本科志愿首次填报时间为6月27日至7月1日。如何报好志愿？多位高中老师表示，求助服务机构仅是一种途径，最重要的还是认识自己。他们根据历史数据推断的趋势，仅能作为参考。填报志愿是职业规划的起点，应该是学生及家庭深思熟虑后的慎重决定。

“高考考学生，志愿考家长”由来已久。梁挺福说：“很多学生对本科学什么、未来做什么一头雾水。不少家长利用工作经验、社会人脉给孩子圈定专业和院校，经常出现孩子不爱学的状况。”

对于行业暴露的问题，熊丙奇认为，相关部门要加强监管，完善市场准入机制，打击哄抬价格等违法违规行为，净化行业生态。业内也要加强自律，共同维护行业健康发展。既要了解录取规则、院校特色，也要倾听学生的个性、兴趣，进行个性化指导。服务机构应靠专业性立足，不搞焦虑营销。

(责编：吴楠、马昌)