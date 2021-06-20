武文娟

原标题：8.5万考生下周参加初中学考

6月24日至26日，本市8.5万初三学生将参加2021年初中学业水平考试。此次考试开考科目包括语文、数学、外语、历史、道德与法治、物理和化学7科。全市共安排考点198个，备用考点20个。

北京青年报记者从中招考务会上获悉，从考前14天开始对所有考生和涉考工作人员进行健康状况监测。涉考工作人员全员接种新冠病毒疫苗并进行核酸检测，考前7天内核酸检测结果为阴性者方可参与相关工作。

每区设置1至3个备用考点

2021年北京市高级中等学校招生考试坚持“统一命题、统一制卷、统一考试、分区评卷”的原则，文化课考试科目为语文、数学、外语、历史、道德与法治、物理、化学、生物、地理。其中，语文、数学、外语总分值均为100分；物理（含开放性科学实践活动10分）、化学（含开放性科学实践活动10分）、生物（含开放性科学实践活动10分）、道德与法治（含综合社会实践活动10分）、历史（含综合社会实践活动10分）、地理（含综合社会实践活动10分）6门科目分值均为80分。生物和地理科目考试已于初二第二学期完成。此外，体育与健康科目满分40分，其中现场考试30分，过程性考核10分。

同时，按要求每区设置了1至3个备用考点，各考点也安排了备用考场，妥善安排需要隔离的考生参加考试。各考点还设置了发热考生隔离等候区，每个考点设一名副主考专职负责考点疫情防控相关工作。各考点提前进行了疫情防控培训和演练，使考试工作人员熟悉掌握疫情防控要求和处置流程。

遇极端天气考点提早开门

初中学考期间，有可能遇到降雨天气，各区已统筹协调公安、交通、电力、水务、气象和应急等相关单位，做好了高温、雷雨、大风等极端天气的应对预案，加强考点内外安全隐患排查和治理，储备好必要的防汛救灾物资。

如遇考点门前考生聚集或极端天气等情况，各考点会提早开启校门，及时引导考生进入考点并在指定位置等候。按照要求，各考点要科学合理设置候考、存包等区域，设置明显标志引导考生顺利抵达考场。

涉考工作人员全部培训后上岗

为确保初中学考公平公正举行，各区要选派政治坚定、业务精湛、作风优良的同志参加考试工作，同时加强对考试工作人员的教育和培训，所有涉考工作人员都要参加培训方能上岗。

北京教育考试院中招办有关负责人提醒考生，要做好考前各项准备工作，及时下载打印准考证，提前熟悉考点考场位置，携带身份证及其他规定的物品准时参加考试。参加初中学考要做到诚信考试，严禁携带包括智能手表、手环在内的任何通信工具参加考试，一旦发现将严格按照有关规定进行处理。由于体温检测需要时间，考生可稍微提前到达考点，为后续环节留出充足的时间。文/本报记者 武文娟

(责编：吴楠、马昌)