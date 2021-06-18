本报记者 张 盼

张文山（左二）带领学生参加全国青少年棒垒球比赛，并获得冠军。

受访者供图

在江苏省昆山市周市镇，台湾棒垒球教练张文山的日程总安排得满满当当。工作日的早上，他5点多就起身，6点半赶到当地小学的绿茵场上，带领孩子们进行棒垒球训练。8年来，他和妻子义务指导的中小学生约有千人，培养出2支青少年棒垒球全国冠军队，向大陆职业队输送了多名人才。

“我对这些孩子越带越有感情，就像一家人一样。早上5点多起来有时也是蛮累的，我都要定3个闹钟，然后挣扎起来。看看这些孩子今天又取得了哪些进步，是我每次早起的动力。”张文山对记者说，成为棒垒球教练是他一直以来的梦想，从小学带起，陪他们一路成长。

2000年，张文山来到昆山的台资企业，从事磅秤计量和电子材料相关工作。周末的时候，张文山会组织台商进行棒垒球训练比赛，20多人的队伍逐渐发展壮大，他又牵头组建了昆山台商慢速垒球联盟。

2013年，镇上的华城美地小学邀请张文山担任棒垒球教练，他从此走上风雨无阻、义务指导孩子的道路。如今他同时负责4所中小学的棒垒球训练，为260名学生提供指导。张文山最早的一批学生已步入职场，还有人进入了专业队伍，他的梦想正不断开花结果。

同样盛开的还有张文山的爱情。安徽姑娘朱慧蓉与张文山相识后，也与棒垒球结下深深的缘分。“从陪我去打比赛、看比赛到成为帮手，再到考取教练证，她现在也是我教练团的一员。”张文山说。2014年，两人喜结良缘，这对夫妻也成为训练场上的“黄金搭档”。

新婚的张文山选择了创业，他与朋友创建公司，算上教练的工作，他足足要上“两份班”。随着慕名而来求学的孩子越来越多，张文山从经营多年的企业事务中抽身，一心投入棒垒球教学中。“平时我跟孩子们交流很多，他们未来想学什么专业，乃至做哪方面工作，比如是适合去企业发展还是当教练，至少七八成学生都来问过我的意见，家长们也会来找我聊。”

“棒垒球在台湾比较普及，有点类似大陆羽毛球或乒乓球的普及程度。”学生时代的张文山便展露天赋，在校棒垒球队担任主力队员。在周市镇的中小学中，张文山通过独特的“学长制”“师徒制”，一面训练孩子们的技术，一面打磨他们的心性，帮助他们养成良好的纪律。从校队训练到社团兴趣培养，张文山带领孩子们充分领略棒垒球的精彩。

在两岸同胞的共同努力下，棒垒球运动如今在昆山流行起来，全市已有30多所中小学开展软式棒垒球运动。在昆山，慢速垒球不仅是运动竞技项目，也已成为昆台文体交流的重要载体。孩子们通过张文山的讲述，对宝岛台湾有了更多的了解。

除了每年回台湾2次，张文山与孩子们的分别时间通常甚至都不超过24小时。因为夫妻长期投入教练工作，他们也一再推迟生育计划，时至今日，那些教过的学生，他们都视作自己的孩子一样关爱。回想起孩子们的夺冠时刻，张文山会为他们的拼搏而流泪。带领学生走上竞技赛事的领奖台，也是他儿时的梦想。

“我后来发现，最初我想得比较多的是自己的梦想，但现在我想得比较多的是他们的梦想。”张文山说，如果学生们在包括教练工作在内的各行各业都能够成熟，他和妻子就可以慢慢退下来，看孩子们一代代传承棒垒球技术，或在各自领域内展现风采。“看看孩子们各自的发展，这是未来我们比较期待的。”

(责编：温璐、熊旭)