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教育思享汇·幼小衔接——

范璐丹：遵循孩子的身心发展规律至关重要

2021年06月17日17:50 | 来源：人民网-教育频道
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编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

“教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》中提出了一个主要的目标，那就是要建立幼小科学衔接的教育生态”，作为从事学前教育专业管理的石景山教委学前科范璐丹认为，教育生态的营造，需要行政、教科研、教育机构以及广大的家庭共同参与、共同联动。

范璐丹从行政工作的角度，分享了几点思考。第一个，确立科学合理的理念生态。幼儿园的工作一定是要遵循孩子的身心发展规律的，树立科学的保教理念一定是每一位教育工作者的根本。遵循孩子的身心发展规律至关重要。

第二个，关于建立幼小协同有效机制的问题。有效的机制能够保障科学运行，我们要用机制来保障教育生态。大家了解，幼儿园和小学学段不同，各有特点，但是我们要从孩子的整体终身发展的角度，个体的成长规律的角度，需要我们打破学段的壁垒。开展学校和幼儿园的教研联动，开展一些同科异构，努力践行着科学的双向衔接。

第三个，关于社会环境的问题。社会生态也是需要营造的。近年来，关于幼儿园小学化倾向的治理，关于校外培训的治理，其实都在推动。除了行政方面推动以外，真的也需要得到社会和广大家庭的认可。作为专业部门，我们也有义务发挥我们的专业引领，把更多的科学的育儿理念、科学的教育理念宣传到社会上。

(责编：温璐、秦华)

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