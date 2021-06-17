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教育思享汇·幼小衔接——

刘晓晔：幼小衔接 更重要的是帮助孩子建立学习方式的转变

2021年06月17日17:25 | 来源：人民网-教育频道
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编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

研讨会上，首都师范大学学前教育学院副教授刘晓晔认为，幼小衔接无外乎两种衔接，第一，就是孩子从幼儿园到小学，面对的第一大变化，人的变化。一个孩子需要去和周围的人建立一种依恋的关系，从一种关系中变化到另外一种关系。从幼儿园到小学是其中一次。我们未来的人生当中还有无数次。所以，这次衔接做好了，不仅对于六七岁的孩子来说是特别有意义的，同时对于孩子未来的成长更为重要。

第二，学习方式的变化。幼儿园是以游戏为基本活动，游戏就是孩子的学习方式。但是到了小学，孩子需要听讲、听课，这种学习方式的变化，对孩子来说是挑战。我们需要帮助孩子建立从生活化到学科化的逻辑关系，这个是非常重要的。

家长的焦虑来自于哪里？刘晓晔表示，焦虑来自于我们对未知事物的不了解和恐惧。大部分家长之所以焦虑就是因为他们不知道到小学到底学什么，孩子是怎样的学习方式，甚至幼儿园的孩子学了哪些内容，在一定程度上我们要帮助家长了解和解除他们心中的顾虑。

一个人的学习品质，在一件事情上是否能深度地钻研，他的思维能力、逻辑能力、思考能力，深度学习的能力是否很强。这其实是决定一个人长远发展最重要的能力。

 

(责编：温璐、秦华)

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