编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》首次提出了幼儿园小学要双向地衔接，旨在促进幼儿园和小学科学的衔接，全面做好孩子们的入学准备和入学的适应教育，确保儿童实现从幼儿园向小学的生活过渡，缓解家长对幼升小的焦虑，促进家园协同育人。

《意见》的印发进一步明确了工作目标和一些具体的要求。如何做好双向衔接，促进幼小无痕贯通。首都师范大学金泽小学的蒋学凤认为，第一，小学应该主动出击、主动构建、主动推荐。首都师范大学金泽小学在开学之际，成立了家校政社协同教育共同体，共同开展幼升小工作的相关建设。

第二，明确重点。重点是什么？孩子从幼儿园进入小学，重点应该是让孩子符合规律。我们要打破幼儿园和小学各自为战和本位主义。小学段和幼儿园段的园长、校长和老师们应该去考虑孩子的成长特点，帮助他一步一步地从心理上去接受和适应小学生活，这是重点。

第三个，应该系统的构建。系统构建指的是，让幼儿园大班的老师，和小学一年级的班主任老师坐在一起教研，相互介绍这两个阶段孩子的特点，在幼儿园阶段重点培养哪些习惯，包括所谓学习上的习惯，在小学学校里面一年级重点培养哪些内容。让幼儿园和小学彼此了解，都能够做到眼中有孩子，心中有尺度，手中有策略。通过系统的构建有效地去改善幼儿园老师和小学一年级教师的本位主义。另外，孩子从幼儿园升入小学，要做好家长的心理建设，帮家长做好心理衔接。最后，学校要创造条件帮助孩子去适应。比如，参观学校的环境，与一年级的同学上小课，体验上课是怎么回事。参观学校的升旗仪式，参观孩子的作品展等等。通过这些亲身体验的过程，让孩子在入学前喜欢校园生活，爱上学习。

第四个，把好初始关。学前教育期，重点是要帮助孩子去熟悉人，熟悉环境。比如教室、操场、卫生间、饮水处、专用教室、体育馆等等，帮助孩子克服陌生感带来的恐惧。在游戏化的活动当中去帮助孩子建立基本的习惯和规矩，帮助孩子尽快地去适应新集体的生活。

幼小衔接是一项系统工程，需要幼儿园与小学通力合作，认真研究、扎实推进，逐步地完善好。

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