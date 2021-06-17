编者按：长期以来，受传统文化和学制影响，幼儿园和小学在课程内容、教学方式上存在较大差异，两个学段相互分离、互不衔接，成为基础教育的痛点难点问题。近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，为了更好地贯彻和落实意见精神，人民网日前举办了以“双向协同 科学衔接：以幼儿为本，搭好幼小过渡的桥梁”为主题的访谈活动，邀请相关专家共议“幼小衔接”，为建立幼小协同有效机制，形成科学衔接的教育生态建言献策。

研讨会上，北京呼家楼中心小学团结湖分校校长李新宇认为，对于幼小衔接的孩子而言，很多不稳定其实是来源于家长的焦虑。上过学前班的孩子和没上过学前班的孩子，可能在入学的第一学期会有些差别，比如，在小学第一学期的学习内容上，上过学前班的孩子上课时会显的轻松一点，但到了第二学期就不一定轻松了。因为，对于孩子而言，小学一年级第一学期更重要的是培养孩子的入学习惯，入学习惯会贯穿整个小学阶段的学习。当孩子没有养成很好的学习习惯，当他在外面学的东西用得差不多的时候，随着后面学习难度的加大，孩子反而会越来越不适应。

会上，李新宇建议广大家长一定要无限的相信孩子的潜力，相信国家的方针，相信学校。让孩子一切从零起点，虽然我们不能去做多么伟大的事，但是我们一定要用伟大的爱去做好教育。教育孩子是家长、是老师，也是我们全社会共同的责任。

家庭是人生的第一所学校，家庭教育对于孩子至关重要，家长才是扣好孩子人生第一粒扣子的主要责任人。

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