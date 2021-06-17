记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

北京物资学院是一所以物流和流通为特色，以经济学科为基础，以管理学科为主干，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。今年学校招生政策主要突出在三个方面，第一，学校部分专业继续实施大类招生。第二，部分专业招收实验班。第三，在新高考改革的省份，多数专业不限选考科目。对进档考生的专业安排，采取分数优先的规则，专业志愿之间没有级差。

人民网：今年招生政策有哪些新变化？

北京物资学院：今年招生政策主要突出在三个方面：第一，学校部分专业继续实施大类招生。其中，金融学类包括金融学、金融学（期货与证券）两个专业（方向）；物流管理与工程类包括物流管理、采购管理、供应链管理三个专业。学生经过一年或两年的基础课程学习后，在大类专业范围内选择专业。

第二，部分专业招收实验班，有经济学（实验班）、计算机科学与技术（实验班）、工商管理（精英实验班）、商务英语（实验班）。

第三，在新高考改革的省份，多数专业不限选考科目。其中在京分为4个专业组：（1）不限选考科目1：经济学（实验班）、经济学、国际经济与贸易、金融学类、法学、商务英语（实验班）、商务英语；（2）不限选考科目2：物流管理与工程类、物流工程、质量管理工程、电子商务、会计学（注册会计师）、会计学（管理会计）、财务管理、工商管理（精英实验班）、工商管理、市场营销（数字化营销）、人力资源管理、劳动与社会保障；（3）限选物理：计算机科学与技术（实验班）、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、大数据管理与应用；（4）物理、化学和生物任选一门：应用统计学。

人民网：学校的特色专业有哪些？

北京物资学院：国家级一流本科专业建设点：物流管理、信息管理与信息系统、金融学、物流工程、物联网工程。

国家级特色专业建设点：物流管理、经济学。

北京市级一流本科专业建设点：采购管理、质量管理工程、电子商务、人力资源管理、法学。

北京市特色专业建设点：经济学、物流管理、信息管理与信息系统。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京物资学院：对进档考生的专业安排，采取分数优先的规则，专业志愿之间没有级差。对享受教育部和北京市加分政策的考生，一加到底。各专业均无男女生比例、应届生和往届生限制。报考商务英语专业的考生，要求英语口试成绩合格。其他各专业均无单科成绩要求。

学校公共外语只开设英语，非英语语种考生进校后须改学英语，建议非英语语种考生慎重报考。

人民网：学校的转专业政策有哪些？

北京物资学院：学校制定了较为灵活的转专业政策。学生入校一年或两年后，达到学校和拟转入学院当年公布的接收条件，可提出全校范围内转专业申请。

(责编：温璐、秦华)