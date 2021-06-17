我国翻译界泰斗许渊冲先生逝世
2021年06月17日12:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月17日电 （记者孙竞）记者刚刚从北京大学获悉，我国翻译界泰斗、北京大学新闻与传播学院教授许渊冲先生6月17日上午在北京逝世，享年100岁。
许渊冲1921年生于江西南昌，1938年考入国立西南联合大学外文系，1944年考入清华大学研究院外国文学研究所，1983年起任北京大学教授。
许渊冲从事文学翻译长达六十余年，译作涵盖中、英、法等语种，翻译集中在中国古诗英译，形成韵体译诗的方法与理论，被誉为“诗译英法唯一人”。许渊冲在国内外出版中、英、法文著译六十本，包括《诗经》《楚辞》《李白诗选》《西厢记》《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》等中外名著。
2010年，许渊冲获得“中国翻译文化终身成就奖”。2014年，许渊冲荣获国际翻译界最高奖项之一的“北极光”杰出文学翻译奖，是首位获此殊荣的亚洲翻译家。
(责编：李依环、秦华)
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