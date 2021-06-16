原标题：2021高校招生服务光明大直播启动

6月15日下午，2021高校招生服务光明大直播启动仪式在光明日报社举行。来自中国人民大学、中国地质大学（北京）、北京科技大学、首都经济贸易大学等高校代表，KK直播、虎牙直播、知乎、百家号等直播平台代表参加了启动仪式。

在启动仪式上，光明日报副总编辑常戍表示，在2017年以来持续举办4次活动的基础上，今年光明日报将继续与高校和网络平台通力合作，安排约100场直播活动。通过聚拢权威招生信息，丰富产品传播形式，扩大活动影响力等，进一步彰显光明日报联系服务知识界的思想文化大报特色。

每一场直播，就是一场零距离的“云端校园开放日”。15日14:30，光明日报全媒体团队首场直播走进首都经济贸易大学。截至当天17时，本场直播总观看量达141.8万人次。

读者和网友可通过光明日报两微一端、光明网等专题，关注2021高校招生服务光明大直播。

在首经贸的直播中，一款甜品小吃“红枣窦花”将学校历史上各个校区以及师生回忆融合起来，也道出了学校的历史渊源：学校自1956年成立以来，两所前身学校北京经济学院和北京财贸学院的校址先后位于北京朝阳区金台路红庙地区、原宣武区枣林前街、原房山县窦店地区以及现在所在的丰台区花乡地区，这些地名各取一字，于是有了“红枣窦花”的称谓。

继承这份精神，继续书写首经贸历史的新篇章。参加直播的老师、同学热切期待考生朋友加入进来，向他们发出“欢迎报考首都经济贸易大学”“我们在首都经济贸易大学等你”的邀约。

2021高校招生服务光明大直播以搭建权威的招生就业指导平台为宗旨，为考生和家长提供多方位的精准教育信息服务。

今年首经贸大学招生情况有哪些特点和变化？各专业发展前景如何……针对考生和家长最为关注的报考问题，招生办主任和一些院长先后作了介绍。

首都经济贸易大学是以经济学和管理学为重要特色和突出优势的财经类院校。2021年计划招生2420人，在京招生1643人，其中包括“双培计划”86人，“北京农村专项计划”52人。在京招生人数占招生总计划的近70%，是在京招生人数最多的高校之一。

首经贸在京本科普通批投放全部31个招生专业（类），共计46个专业（方向），其中包含7个大类招生专业，包括公共管理类、工商管理类（工商学院）、工商管理类（劳经学院）、金融学类，财政学类（财政与税收）、新闻传播学类和外国语言文学类，共涵盖了7个学院的22个招生专业（方向）。大类招生专业按照“厚基础、宽口径”的人才培养模式，经过基础培养后，第三或第四学期根据学院制定的专业分流方案选择专业。学生填报专业志愿时，只需按类填报。

按选考科目要求分为9个院校专业组，每个院校专业组内专业不超过6个，分类精准，最大程度上避免了专业调剂风险，有利于考生选到心仪的专业。考生可以填报多个专业志愿组或将学校专业志愿组填在靠前位置，增加录取机会。招生计划在本科提前批、本科普通批均有投放。

此外，2021年首经贸新增中外合作办学项目，与美国南佛罗里达大学合作举办统计学（商业大数据方向）专业，该项目采取4+0培养模式，招生规模80人。

在录取进档考生时，首经贸严格按照“分数优先，遵循志愿”的录取原则录取考生，不设置专业级差，如果遇到同分考生，会依次比较语数外以及选考科目总分。在提档比例上，顺序志愿原则上不超过120%，平行志愿原则上不超过105%。（记者 靳晓燕 陈鹏）

(责编：温璐、熊旭)