原标题：“试错”之后，期待找到最适合的那条路

【一线讲述】

我是一个还在求职途中摸索的人。毕业三年，我经历过求职、创业、考研，有收获，有失落，也有启发。

2018年6月，我从集美大学水产学院水产养殖专业毕业。上学期间，从事过不少与水产养殖有关的实习工作。本科毕业后，我并没有投身水产行业，而是尝试了多个其他职业，比如真人CS教练、互联网销售、外贸业务员、教育机构培训员等。

但这并不是我理想中的生活。2020年8月，我萌生了考研的念头。3个月的备考时间有些紧张，12月考研结束后，成绩与录取分数线差了几分。

总结了考研的得与失之后，我打算创业。看到不少同龄人通过开网店、做自媒体挖掘到了人生“第一桶金”，我便和朋友合作开起了网店，并在空闲时间制作与足球相关的短视频、申请当外卖配送员。就这几份职业而言，我最喜欢的是制作短视频，每剪辑成功一个品质不错的作品，便会很有获得感。不过，在运营中也常有疑惑：自己精心策划剪辑、感到很满意的作品，在线上往往人气并不高。瞬息万变的用户需求让我压力陡增，时常面临灵感枯竭，希望在日后的探索中能找到解决之策。

我时常想，如果能在大学期间做好职业规划，边求学边积累一定的实践经验，应该会在步入社会后走得更顺利些。在做职业选择时，不仅要立足于自己的兴趣与追求，还要考虑清楚自身的优势、不足以及所处行业的市场需求，之后再做决定。

祝愿与我一样还在求职、创业的你，在经历了“试错”与反思后，找到最适合自己的那条路。（李晓、王斯敏、陈之殷、蒋新军）

(责编：温璐、熊旭)