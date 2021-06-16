原标题：河北多地出台政策遏制民办普高跨区“掐尖儿”

本报保定6月15日电 “根据河北省教育厅文件精神和保定实际，今年严格控制市域外民办普通高中学校在保定市招生数量。自2022年起，停止市域外民办普通高中学校在保定市招生。”6月14日晚上，保定市教育局发布公告称。

中青报·中青网记者注意到，昨天晚上，保定市教育局发布了《关于2021年市域外民办普通高中学校招生管理办法的公告》（以下简称“公告”）。公告称，任何学校不得通过任何形式的提前摸底、意向登记、签约等方式争抢生源，自行招生。对有违规招生行为、不良招生记录的市域外民办普通高中学校，一律取消在保定市招生资格。

公告要求，保定市域外民办普通高中学校不得组织任何形式的招生考试，不得招收已被其他普通高中学校录取的学生，不得录取普通高中最低录取控制线以下的学生。各县（市、区）严格按照保定市教育局确认的招生录取名单进行学籍审核，严禁为市域外民办普通高中学校违规招收的学生办理学籍电子档案转移审核。

近日，河北省教育厅印发《关于加强普通高中招生管理工作的通知》，要求各市应将各民办普通高中今年在审批地以外招生计划控制在学校招生计划总数的30%以内，并逐年递减。“民办普通高中以审批地招生为主，在优先满足审批地初中毕业生就学愿望和需求的前提下，经协商可在审批地外招生。最迟从2024年开始，民办普通高中只允许在审批地招生。”随后，承德、张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、邢台等多市都发布公告，规范市域外民办普通高中学校在当地的招生。

按照河北省规定，公办普通高中只能招收本地生源，不准跨区域招生。然而，近年来衡水等地的一些公办高中与社会力量合作举办的民办高中，假借公办学校名义进行招生宣传、擅自提前违规招生，跨区域“掐尖儿”，引发生源大战，严重扰乱了当地的招生秩序。

4月7日，本报头版刊发《一个衡水临近县的生源保卫战》，报道了保定市蠡县为遏制严重的生源外流，在中考前两个月，将400名初三学生拉到高中学校，提前录取。

蠡县中学校长黄彦通坦言，这些年蠡县生源外流太严重，前年全县中考成绩前500名的学生，有370多人去外地上学。去年情况有所好转，但也有近200人外流。不仅是高中，不少蠡县家长从小学、初中开始，就把孩子送到外地上学。

河北一位要求匿名的高中校长告诉记者，蠡县的情况只是河北省多个县域“县中塌陷”的一个缩影。衡水一些民办高中通过各种手段抢夺优质生源，甚至不惜重金奖励，这种行为严重扰乱了正常的招生秩序，使当地学校无法招到本地的优秀学生，造成教学质量下滑。他认为，这种行为严重破坏了教育生态，不利于教育的均衡发展。

“希望能遏制住生源严重外流的情况，让更多孩子不用背井离乡去上高中。”保定市一名高中教师看完公告说。

“明年孩子不能出去上学了，本地高中能快速崛起吗？”一名初中学生家长有点担心。（记者 朱洪园）

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