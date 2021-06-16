原标题：应届生求职：一场与不确定性对抗的心理战

研二寒假前夕，我为即将到来的求职季制订了“错峰”计划：充分利用没有课程的研二第二学期完成毕业论文实验、尽力写完初稿，如此便可在研三专心投入求职，不用同时为毕业论文和找工作焦头烂额。

然而，“计划赶不上变化”，突如其来的疫情打破了一切设想，我在家度过了有史以来最漫长的假期，研三开学的9月才得以返校，遑论在研二完成有被试需求量的毕业论文实验。加之我完全高估自己“居家”写论文效率，最不情愿的事情还是发生了——实验进程和求职考试高峰期撞了个正着，众多事情挤成一团，令人“头秃”。

纵观我长达8个月的求职之路，虽称不上多么惊心动魄跌宕起伏，但一路磕磕绊绊走来，遇到的“坎儿”还真不少。

首先，职业方向的选择是个绕不开的“坎儿”。疫情影响下的就业市场，稳定性变得格外珍贵，父母在耳旁不停念叨：公务员是“铁饭碗”，你那个行业太辛苦，女孩子找个稳定有户口的工作最重要。当不得不与家人的期待“对抗”，坚持就变成了一件更艰辛的事情。我常常会在某些瞬间陷入怀疑：“不听老人言，吃亏在眼前”难道是真的？我真的适合自己选择的行业吗？

经过多方咨询比对，我坚持了本心。但目标行业招聘晚且进程缓慢，为避免“鸡蛋放在同一个篮子里”，我在秋招阶段“海投”了很多其他性质的企业招聘，甚至着手准备了国考——和很多同学想法一样，虽然不是一定要当公务员，但既然拥有着应届生身份，不试白不试。求职单位纷繁复杂，我专门新建了一个excel表格，上面细细列出目标公司、招聘链接、截止时间、投递情况、后续进展等条目，并随时跟进，不知不觉积累了近50条。

后续复盘时我才发现，“以考代练”的收获并不与付出对等。为了“兜底”而缺乏严格筛选的职位，要么对重要的考试帮助甚微，还要付出来回奔波的时间成本；要么考上了却并不会去，反而耽误心仪单位的针对性复习。事实证明，求职定位清晰、有的放矢，才能避免“事倍功半”。

确定了求职目标，下一个“坎儿”便接踵而至——心仪的单位考试日期“撞车”。有一次，我也遭遇了笔试时间的冲突，一家是行业标杆，各名校毕业生蜂拥而至，竞争激烈；另一家声名不显，但待遇不错且难度相对较低。是为理想放手一搏，还是认清自身实力选择保底，我细细列出了两个选择的利弊，却依旧难以作出抉择——冲突考验的除了抉择与放弃的能力，还逼迫人思考：你能否为自己的选择负责？

除了自身因素，疫情还造成了客观条件的“不可控”。单位在一周前发出线下考试公告，下一周就可能由于疫情突然变化，宣布考试延迟，这对时间安排和心理调节都带来不小的挑战。许多单位已开发出相对成熟的线上考试系统，但Bug也不少。比如，某单位要求必须用特定系统的手机和电脑方可运行考试软件，为此我只能连夜网购一个新手机；再比如，某在线考试网站负载过大，做题3秒，刷新5分钟，系统卡到令人崩溃，以至于不得不择期重新组织笔试；用电脑远程面试时领导突然听不见我说话，不得不转移到手机上面试……

说到底，在自身能力提升之余，求职是一场与未来不确定性对抗的“心理战”。当周围同学好消息频出，内心多多少少会产生同辈压力。深夜辗转时总会有根弦绷得紧紧的，在没拿到保底offer前，未来会去往何方，夙愿的offer能否拿到，其他机会是否会更好……种种矛盾与迷茫，都容易在某个不经意的时间点汇集成激流汹涌而至。

求职是场持久战。在经历过大大小小各式各类的招聘之后，我最终收获了心仪单位的offer。说句很老生常谈的话，求职迈过的那些坎儿，说大不大，都是未来回望人生轨迹时值得反复咀嚼的经历。或许这场战役很艰辛，但要相信一点，对于勤奋耕耘的求职者而言，放平心态，戒骄戒躁，心仪的面包一定会有的。（加利）

(责编：温璐、熊旭)