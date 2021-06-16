原标题：6月27日8时开始填报高招志愿

昨天，北京教育考试院发布北京市2021年普通高等学校招生志愿填报须知（以下简称：志愿填报须知）。其中提到，考生志愿填报实行网上填报方式，考生须在规定的时间内登录北京教育考试院网站（www.bjeea.edu.cn；www.bjeea.cn）进行志愿填报。北京教育考试院提醒，考生须在志愿填报时间截止之前完成信息提交，逾期不予补报。考生志愿是录取的重要依据，志愿填报时间一经截止，任何人不得更改。

志愿填报须知中提到，6月27日8时至7月1日17时，统考考生填报本科提前批志愿、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿，单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿。7月21日8时至7月22日17时，未被录取的统考考生填报专科提前批和专科普通批志愿。各批次征集志愿填报及录取在下一批次录取开始前进行。录取期间，征集志愿填报时间通过北京教育考试院网站发布。

北京教育考试院提醒考生要关注志愿填报相关政策说明及注意事项。志愿填报须知中提到，“双培计划”和“外培计划”分区（指考生报名所在区）投放计划，同一高校不同区、专业之间的“双培计划”和“外培计划”不得互调；“农村专项计划”只招收户籍和学籍均在城市发展新区和生态涵养发展区（通州、顺义、大兴、昌平、房山、门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆）的农业户口考生。

因升学原因将户口迁入本市集体户口的毕业生，在限定范围内报考：体育类中专校集体户口的应届毕业生只能参加运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生考试，不参加全市统一志愿填报；艺术类中专校集体户口的应届毕业生只能填报艺术类专业。其他情况不得报考。进城务工人员随迁子女只能填报专科批次志愿或高职单考单招的志愿，不参加本科阶段的志愿填报。已被保送生招生、高职自主招生、运动训练和武术与民族传统体育专业招生等单独招生录取的考生，不再参加志愿填报。

北京教育考试院表示，考生要严格按照《2021年全国普通高等学校在京招生专业目录》填报志愿。在填报之前，要仔细参阅院校的招生章程，了解招生院校的具体要求，结合个人的相关成绩、身体情况选报志愿。如：填报本科院校专业组须符合相应的选考科目要求；填报艺术体育类专业要符合相关的文化课成绩和专业成绩要求；填报军事院校、公安院校、武警部队院校等本科提前批录取的专业须按时参加面试、体检等工作；填报统考专科志愿时须确认本人高中学业水平合格性考试科目和成绩符合专业要求等。

考生登录志愿填报系统的密码为高考报名时登录报名系统所用的密码。考生可在志愿填报系统开通的各个时段修改密码。考生须妥善保管志愿填报系统登录密码，切记不要泄露。如考生忘记密码，请按网页提示找回密码或者携带本人身份证到本人所属报名单位申请重置密码。考生须在志愿填报时间截止之前完成信息提交，逾期不予补报。考生志愿是录取的重要依据，志愿填报时间一经截止，任何人不得更改。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)