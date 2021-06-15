人民网北京6月15日电 据中国教育国际交流协会消息，针对国内留学市场的发展，为进一步服务好广大国外院校招收留学生需求，并加强国内院校对外宣传，中国教育国际交流协会将于6月17日-22日举办“中国国际教育线上展”。本次线上展包括“国际教育招生展”、“中国高校合作展”和“中国高职合作展”三场活动，届时将有近50个国家和地区的400多所中外院校和教育机构参与此次活动。

6月19日-20日举办的“国际教育招生展”将有来自奥地利、白俄罗斯、比利时、加拿大、中国、芬兰、法国、德国、匈牙利、日本、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、荷兰、英国和美国等20多个国家和地区的70多所院校单位及ETS托福考试、PTE学术英语考试等官方语言考试测评机构参加线上展，进行线上直播讲座和招生咨询，为国内广大学生和家长提供对话海外优质教育资源的机会。

6月17日-18日举办的专场“中国高校合作展”、以及6月21日-22日举办的专场“中国高职合作展”，将有国内近80所综合性大学和高职院校分别展示其优秀的合作办学项目、并将与来自40多个国家和地区近300所已经注册报名参观的国外院校代表，在本次线上展进行深度交流与洽谈。

本次线上展为所有参展院校单位提供了“线上虚拟展位展示+ 视频直播”的形式，动静结合全面展示和宣传各参展院校单位，传递最新留学政策与信息，提供留学咨询与指导，为中国学生和家长提供留学指导的多样化服务，并为国内高校与国际院校的洽谈合作搭建无距离的直通平台。

(责编：郝孟佳、秦华)