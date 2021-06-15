人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育>>滚动新闻

2021中国国际教育线上展将于6月17日开幕

2021年06月15日17:04 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月15日电 据中国教育国际交流协会消息，针对国内留学市场的发展，为进一步服务好广大国外院校招收留学生需求，并加强国内院校对外宣传，中国教育国际交流协会将于6月17日-22日举办“中国国际教育线上展”。本次线上展包括“国际教育招生展”、“中国高校合作展”和“中国高职合作展”三场活动，届时将有近50个国家和地区的400多所中外院校和教育机构参与此次活动。

6月19日-20日举办的“国际教育招生展”将有来自奥地利、白俄罗斯、比利时、加拿大、中国、芬兰、法国、德国、匈牙利、日本、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、荷兰、英国和美国等20多个国家和地区的70多所院校单位及ETS托福考试、PTE学术英语考试等官方语言考试测评机构参加线上展，进行线上直播讲座和招生咨询，为国内广大学生和家长提供对话海外优质教育资源的机会。

6月17日-18日举办的专场“中国高校合作展”、以及6月21日-22日举办的专场“中国高职合作展”，将有国内近80所综合性大学和高职院校分别展示其优秀的合作办学项目、并将与来自40多个国家和地区近300所已经注册报名参观的国外院校代表，在本次线上展进行深度交流与洽谈。

本次线上展为所有参展院校单位提供了“线上虚拟展位展示+ 视频直播”的形式，动静结合全面展示和宣传各参展院校单位，传递最新留学政策与信息，提供留学咨询与指导，为中国学生和家长提供留学指导的多样化服务，并为国内高校与国际院校的洽谈合作搭建无距离的直通平台。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部