记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，北京中医药大学新增中医骨伤科学专业。“5+3一体化”实施大类招生，今年“5+3一体化”原有五个方向合并为中医学（卓越5+3一体化），采取宽口径入学，入学后再选取专业方向。学校为更好满足考生志愿，对已投档考生，不再设置专业志愿分数级差，承诺对服从专业志愿调剂、体检符合要求的考生不进行退档。

北京中医药大学始建于1956年，是全国最早成立的四所高等中医院校之一，是唯一一所教育部直属的高等中医药院校，由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医管理局和北京市共建。2011年，入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校；2017年，中医学、中西医结合、中药学3个学科入选国家“双一流”建设学科名单；2018年，成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位；学校中医学、针灸推拿学、中药学、护理学四个专业获批国家级一流本科专业建设点，2021年，中药制药和药学也获批国家一流本科专业建设点。

在长期的办学实践中，北京中医药大学始终彰显特色、强化优势，现已成为在国内外享有盛誉的集教育、科研、医疗、中医药文化传播于一体的著名中医药高等学府。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

北京中医药大学：2021年，北京中医药大学本科生招生规模为1900人，与去年持平。

2021年招生政策主要体现为四大关键词：

（1）新设岐黄学院

岐黄学院创立于2020年，是国内外首个以培养中医药领军人才为己任的创新型学院。学院下设的专业采用本科与博士一贯制培养模式，优化课程体系，创新育人模式，形成符合中医药人才培养规律、具有中国特色和世界水平的中医药领军人才培养体系，培养富人文、重经典、强实践、求创新、向国际的中医药高层次人才。

（2）新增中医骨伤科学专业

2021年新增中医骨伤科学专业。针对当前中医骨伤医生高素质人才相对匮乏，中医骨伤特色治疗亟待传承，中医学全面振兴发展迫切需要骨伤专业人才的大趋势，中医骨伤科学专业应需而设。该专业致力于培养系统掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能，具有发展潜力，富有创新意识，知识面宽，德、智、体、美、劳全面发展，具备良好的人文、科学与职业素养，适应未来医疗模式变化的中医骨伤临床医学应用复合型人才。

（3）“5+3一体化”实施大类招生

“5+3一体化”专业是指学校本硕连读专业，以研究生及住院医师双重培养目标为指引，实现五年医学院校本科教育与三年中医住院医师规范化培训有机结合。今年“5+3一体化”原有五个方向合并为中医学（卓越5+3一体化），采取宽口径入学，入学后再选取专业方向。

（4）转专业比例大幅增加

2021年，学校入学后转专业比列由5%增加至10%。具体转专业政策以当年学校教务部门发布的转专业通知为准。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

北京中医药大学：首先，原设置的五个“5+3一体化”专业方向——中医学（卓越中医班5+3一体化）、中医学（卓越中医京华班5+3一体化）、中医学（卓越中西医班5+3一体化）、中医学（卓越针推班5+3一体化）、中医学（卓越中医骨伤班5+3一体化），合并为中医学（卓越5+3一体化）一个专业，实施大类招生。该专业学生在本科阶段可根据意愿双向选择，分流为中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等方向。此外，学校今年新增1个特色专业：中医骨伤科学专业。

学校一直致力于中医药拔尖创新人才的培养。积极探索医、工、理、文等学科交叉融合的教育模式，积极探索“中医+”“+中医”的多学科交叉融合的办学理念。1991年，经国家教委批准，学校正式举办中医学专业七年制，开始探索中医拔尖人才培养模式；2011年，在总结20年拔尖人才培养的基础上，我校再度首创中医学专业9年制（岐黄国医班),再攀医学教改之高峰；2012年，率先开办中医学“5+3”一体化，为国家奏响“医教协同”的序曲。2020年，北京中医药大学岐黄学院成立，这是国内外首个以培养中医药领军人才为己任的创新型学院，目前中医学（领军人才培养计划）和中西医临床医学（华佗班）两个重量级长学制专业在该学院实施培养。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京中医药大学：为更好满足考生志愿，对已投档考生，学校不再设置专业志愿分数级差，承诺对服从专业志愿调剂、体检符合要求的考生不进行退档。

根据专业培养和就业特点，从对考生负责、维护考生利益的原则出发，色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取至医药学类专业，不鼓励躯干或肢体残疾考生报考医药学类专业。

人民网：学校师资力量、特色人才培养途径和优势分析。

北京中医药大学：学校师资力量雄厚，现有专任教师1500余人，其中具有高级专业技术职务者占61.84%，在此基础上，由“中国工程院院士”、“国医大师”、“全国名中医”、“首都国医名师”、“973”项目首席科学家、 “岐黄学者”等共同组成了一支以国内外著名专家学者和中青年教授为主的师资队伍。需要特别向各位考生介绍的是，北京中医药大学是全国高等中医药院校中首批建立博士学位点和博士后科研流动站的单位之一，设有中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站。拥有3个一级学科博士学位授权，囊括42个二级学科博士学位授予点，7个一级学科硕士学位授权，囊括47个硕士学位授予点。即本科生可在本校寻求继续升学深造的机会，医药类专业学生均可继续在学校攻读至博士。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

北京中医药大学：首先，建议考生和家长在报考前做足功课，通过网站、微信公众号等多媒体平台获取最新招生咨询及政策信息；其次，锁定目标专业后，可积极联络招生办进行进一步咨询；最后，通过身边人脉资源或校友资源，深入调研目标院校各方面情况，把职业生涯规划与目标院校选择结合起来，有助于考生在志愿填报阶段做出最优选择。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

北京中医药大学：今年八省市“新高考”正式落地实施，考生报考时应注意提前了解意向院校的选科政策。如今年针对“3+1+2”省份，我校医药类大部分专业选考科目要求为：首选科目为物理或历史，再选科目为化学或生物其中一门。在正式志愿填报前，欢迎考生和家长通过拨打分省咨询热线、线上咨询等方式向招办咨询选考科目事宜。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

北京中医药大学：针对学生的转专业需求，今年学校将入学后转专业比例由5%增加至10%。部分专业不允许转入，比如领军人才培养计划、华佗班、中医学“5+3一体化”专业、中医学（实验班）等专业是不允许转入的，护理学单列专业组的专业不允许转出。具体转专业政策以教务部门当年发布最终通知为准。

为激发学生学习热情、减轻学生经济负担，我校除国家、校级奖学金外，设置多项社会奖学金，并通过国家助学金、社会助学金、国家助学贷款、校内勤工俭学等多项措施减少学生在就读期间的后顾之忧。已建立起具有中医药院校特色的涵盖“奖、助、贷、勤、补、偿”多种方式的资助管理工作体系同时，创新建设融经济资助、心理辅导、就业帮扶、学业指导、生活关怀、能力提升等六维一体的立体发展型资助内涵体系，全面推进“资助育人”工作的发展，辅助学生健康成长成才。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

北京中医药大学：学校毕业生主要是到各级各类综合类医院、中医医院、预防保健机构等单位从事临床诊疗工作，到科研院所或高等学校从事科研或教学工作，到医药企事业单位从事专业相关工作，以及继续国内外深造。据统计，我校毕业生就业匹配率较高，近八成以上毕业生从事跟本专业高度相关工作。我校近五年就业率平均在97%以上，深造率平均在40%左右。

(责编：温璐、秦华)