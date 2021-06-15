记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，北京石油化工学院将有26个本科专业面向全国招生，本科招生计划数总体将与往年保持稳定，约1600人。今年学校均为按专业招生，不设大类招生。在办学条件允许的前提下，对学生转专业不附加限制条件，尽最大努力满足学生的学习兴趣和职业取向的变化。

北京石油化工学院是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、北京市深化创新创业教育改革示范高校。拥有材料科学与工程、控制科学与工程、机械工程、工商管理等4个硕士学位授权一级学科，材料与化工1个硕士专业学位授权类别，1个博士后科研工作站。2018年，获批北京市博士学位授予立项建设单位。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

北京石油化工学院：继上海、浙江、北京、天津、山东、海南后，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份将采用“3+1+2”方式进行首次高考。

2021年，北京石油化工学院将有26个本科专业面向全国招生，本科招生计划数总体将与往年保持稳定，约1600人。近年来，学校主动服务首都“四个中心”建设，围绕首都十大高精尖产业，面向智能制造、医药健康、节能环保与新能源、新材料、职业健康、新一代信息技术、现代服务与管理7个领域设置本科专业。

2021年，学校均为按专业招生，不设大类招生。共设置了4个专业组，其中会计学、电子商务、物流管理、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、旅游管理、会展等8个专业不限选考科目；化学工程与工艺、制药工程、生物制药、环境工程等4个专业物理/化学/生物选考其一即可；机械工程、机械电子工程、机器人工程、自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程、安全工程、物联网工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用等12个专业必考物理；高分子材料与工程、材料科学与工程等2个专业必考化学。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

北京石油化工学院：学校积极推动专业参加国际实质等效的工程教育专业认证，全力打造新时代首善之区工程师摇篮。化学工程与工艺、机械工程、自动化、高分子材料与工程、环境工程、计算机科学与技术、制药工程等7个工科专业选后通过认证，进入全球工程教育“第一方阵”，意味着这些专业的毕业生在国际《华盛顿协议》成员国内申请工程师职业资格或申请研究生入学资格时，享有当地毕业生同等待遇。通过认证专业数量居北京市属高校前列，其中，化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程是北京市属高校中唯一通过认证的专业。

在教育部“双一流专业”建设中，机械工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、制药工程、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术等7个专业入选国家级一流本科专业建设点；制药工程、自动化、会计学、旅游管理、市场营销等5个专业入选北京市级一流本科专业建设点；环境工程、制药工程、安全工程入选北京高校100个重点建设一流专业。“一流专业”数量占招生专业数的近1/2。

学校重视国际交流与合作，先后与英、法、美、德等10多个国家30多所高校和科研机构建立起长期稳定的合作关系，是北京市“一带一路”国家人才培养基地。开设“中法工程师班”，实施“3+1+2”培养模式；开办国际注册会计师(ACCA)实验班。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

北京石油化工学院：学校允许自由转专业，在办学条件允许的前提下，对学生转专业不附加限制条件，尽最大努力满足学生的学习兴趣和职业取向的变化。10多年来累计有1000余名同学提出转专业申请，有约90%的同学实现了转入新专业学习的愿望。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

北京石油化工学院：毕业生主要就业面向智能制造、医药健康、节能环保与新能源、新材料、职业健康、新一代信息技术、现代服务与管理等领域，近几年就业率保持在98%以上，有多个专业的毕业生就业率为100%。典型就业单位包括中国石化、中国航天、中国民航、中国联通、中芯国际、北京电力、北京燃气、北京市自来水集团、地铁集团、北辰会展等。

(责编：温璐、熊旭)