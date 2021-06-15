记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

中国石油大学（华东）是石油石化高层次人才培养的重要基地，被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”，经过68年的发展，现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。今年学校聚焦国家战略性新兴产业以及行业，新增1个招生专业——智能感知工程。学校的录取原则按照“分数优先、不设专业级差”原则，根据考生的投档成绩和专业志愿的顺序安排录取专业。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

中国石油大学（华东）：学校今年面向全国招生，总计划4800人，与去年持平；共有普通类、高校专项、国家专项等13种招生类型；招生专业（类）共52个，涉及61个专业。

招生政策保持稳定，各省份招生计划与去年持平，但在分省计划中，根据专业建设、学生发展以及当地区域经济需要，调整了部分招生专业。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

中国石油大学（华东）：一是今年学校聚焦国家战略性新兴产业以及行业，新增1个招生专业——智能感知工程，进一步增强了学校服务经济社会发展的能力。二是继续探索大类招生。分别有机械类、材料类、管理科学与工程类和数学类，共涉及13个专业。

学校现有13个国家特色专业，22个国家级一流本科专业和13个省级一流本科专业。既有传统的优势专业，也有新兴专业和通用基础专业。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

中国石油大学（华东）：按照“分数优先、不设专业级差”原则，根据考生的投档成绩和专业志愿的顺序安排录取专业。所有招生专业无男女生比例限制，往届生和应届生一视同仁。报考英语专业的考生要求其外语语种为英语，对英语口语测试成绩不作要求；报考其他专业不限外语语种。

人民网：学校师资力量、特色人才培养途径和优势分析。

中国石油大学（华东）：拥有两院院士、长江学者、国家杰青、优青、国家教学名师和国家级教学团队；有一流专业、一流课程等国家级质量工程全覆盖的人才培养平台；有国家重点实验室、教育部重点实验室等为支撑的教学科研平台。总结六十多年的办学经验，学校构建了系统完整、理论与实践融为一体的本科教育培养体系，开展了理科实验班、本研一体班等多元化创新人才培养模式。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

中国石油大学（华东）：在填报志愿时要详细了解心仪高校、专业往年的录取情况，综合参考总成绩位次、选考科目位次等关键信息，注意志愿填报梯度，分配好自己的志愿。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

中国石油大学（华东）：结合当前社会热门专业情况，根据考生分数（位次）大体判断，结合考生兴趣、特长、学校优势专业进行选择。

实行新高考后，位次参照法具有一定的参考性。对于3+3高考改革省份，建议简单把改革前的文理科最低位次相加和改革后的位次和去年的位次做参考，对于3+1+2高考改革省份，建议参考往年文理科位次。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

中国石油大学（华东）：学校正在推进深化学分制改革，每年春季学期组织转专业工作，在校一年级、二年级和三年级均有转专业机会，主要有选拔转专业和选课转专业两种方式。

目前学校已经建立起以各类奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免、基层就业及服兵役学费补偿贷款代偿、学生保险为主体的多元化资助体系，简称“奖、助、贷、勤、补、减、免、偿、险”九位一体资助体系。石大用完善的奖助学金机制促进优良学风的形成，助推学生不断前进发展，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

中国石油大学（华东）：连续26年毕业生离校就业率在90%以上，2020届毕业生离校就业率为92%；推免比例总体在15%以上，毕业生中38%以上升学至985、211等双一流高校，出国留学的全校平均6%；签约毕业生中38%去往世界500强企业，60%的毕业生在东部沿海地区就业，毕业生第一份工作总体满意度97%以上。

(责编：温璐、秦华)