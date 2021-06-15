人民网北京6月15日电 日前，北京航空航天大学举办2021年度校园开放日暨招生信息发布会。据悉，今年北航新获批四个本科培养专业，包括网络空间安全、虚拟现实技术、智能感知工程、智能飞行器技术专业。新专业将作为录取至相关大类招生专业的学生未来可选择的专业方向。

会上，北京航空航天大学招生就业处处长邓怡介绍，今年北航在全国的招生规模保持不变，仍为4000人，在北京的招生计划也保持稳定。录取政策仍坚持分数优先，没有专业级差。同时，对部分高考成绩优秀的考生，继续给予报满专业志愿零调剂的政策。

邓怡介绍，北航今年将继续实行大类招生和大类培养，将30多个专业学院的70余个专业方向整合成为航空航天、信息、理科和文科四个大类专业和七个示范学院试验班专业。

据悉，今年北航全面实行“北斗七星”战略，划分为“1+3+3”。“1”是未来空天领军计划；第一个“+3”是教育部的“拔尖计划”，包括计算机拔尖计划、空天力学拔尖计划、华罗庚数学拔尖计划，依托北航高等理工学院进行培养；另一个“+3”是中法工程师学院、国际通用工程学院、医工交叉试验班。

当天，北航教务处处长曹庆华针对北航的人才培养情况进行了介绍。曹庆华表示，北航在人才培养模式改革中，充分体现以学生为中心，坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，坚持两领牵引、三全提质、五育并举，着力打造新时代北航人才培养的四强模式。

该校北航学院院长钱政在发言中介绍，北航学院成立于2017年，负责学校大类招生本科生的培养与书院管理工作。学院内设传源、士谔、冯如、士嘉、守锷、致真、知行七大书院，全面推动人才培养模式创新，着力打造大类一流本科课程，开展精细化的导师制育人工作。

北航高等理工学院党委书记刘科生介绍，今年学院统筹教育部拔尖计划和未来技术学院等国家级拔尖创新人才培养计划在北航的实施，聚集校内外优质教学科研资源，实施八年制本博贯通、定制化学研一体的柔性培养，采用学分制、导师制、书院制和个性化、小班化、国际化培养模式。

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