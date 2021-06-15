记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

北京城市学院今年在北京、天津、上海、海南、浙江、山东6地继续实行3+3选考模式，在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8地实行3+1+2选考模式。预计在全国投放本科招生计划5000余个。

北京城市学院经过近40年发展，学校现有两个教学校区，十个本科学部（系），全日制在校生2万余人，教工2千余名，已成为一所多学科协调发展的高水平、示范性、国际化、应用型、综合类大学。建校以来，学校始终恪守为民办学的公益性宗旨，坚持以市场为导向，以应用型、实用性为特色，以服务区域发展为目标，走“本科立校，依法治校，优质强校，特色兴校”的发展道路，全力创建高水平大学，全心造就高素质人才。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？招生专业有无变化？

北京城市学院：今年学校在北京、天津、上海、海南、浙江、山东6地继续实行3+3选考模式，在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8地实行3+1+2选考模式，即三门全国统考科目+1门首选科目+2门再选科目。预计在全国投放本科招生计划5000余个，详细计划请以各省自治区、直辖市招办公布为准。2021年在京招生计划是与去年相稳定和持平的，计划分别投放在艺术类本科批的B段、普通本科批和普通专科批。其他省、市、自治区计划批次、数量、选考科目等详细信息以当地招办公布为准。

艺术美（美术类）提醒考生们注意：视觉传达设计（人物造型设计）是一个单独的专业，学习的是人物造型和化妆等，报考视觉传达设计专业的考生，要报考设计学类。今年还有一个新增的美术类专业——文物保护与修复，培养具有艺术修养、文物保护知识和技能，能够基本掌握文物保护所应具备的艺术技法、文物修复相关的技能，面对文物能够进行保护修复与研究的能力，且能在政府文博机构、各类博物馆、美术馆、纪念馆、考古研究单位、各大艺术品拍卖行、以及新闻出版、教育、文化产业等企事业单位或领域从事文物保护与管理、文物修复等相关工作的应用型人才。

艺术类（非美术类）新增了表演（魔术表演）专业，培养具有创新创业素养，掌握影视表演、话剧表演、艺术教育、魔术艺术理论、魔术表演与道具设计研发等专业知识，熟悉舞台魔术表演、近景魔术表演、魔术作品设计与制作、影视表演相关领域专业技能，具备表演艺术创作生产过程中各环节的基本技能；可在艺术教育机构、群众文化服务、国有文艺院团、大型文旅企业、文化创意产业从事影视表演、魔术表演、文化产业管理等领域相关工作的高素质应用型人才。

普通类新增金融科技专业，在金融学大类招生，专业注重经济学与金融学、计算机技术尤其是软件编程、大数据、区块链等多学科知识与技能的交叉融合，突出现代科技在金融领域融合的应用，培养“懂科技的应用型金融人才”，即适应当今数字经济、金融产业转型升级发展所需的高素质应用型、复合型人才。

建筑学新增了中国传统建筑文化与技艺方向，顺应新时代精神，新政策和新需求，围绕传统建筑文化和传统建筑技艺的核心技能，培养具有现代传统建筑设计理念与思维，掌握传统建筑设计技术与方法的应用型人才。

人民网：学校的特色专业有哪些？

北京城市学院：学校非常重视校政行企深度融合培养，不断创新培养模式，提高人才培养质量。今年学校继续生物技术（G20企业订制培养班），计算机科学与技术（阿里云校企合作班）、软件工程（阿里云校企合作班）、数据科学与大数据技术（阿里云校企合作班）的招生，通过与大型、优质企业和事业单位的深度合作，按照企业对人才的需求量身订制学习和实践方案。这种“订单班”或“联合培养班”人才培养，是采用 2+1+1 模式，即一、二年级教学以公共基础课与专业基础课为主，由校内教师负责组建校企师资团队承担课程建设与讲授，在校内完成；三年级教学以专业方向课或企业需求模块课为主，采用校企共同开发课程、校企教师“1对1”跟课，企业教师将实践项目融入课程中，在校内通过植入课程方式或者进入企业真实环境完成；四年级在企业实习，最后完成毕业论文（设计）与综合训练。除了校企合作以外，我们还非常重视和政府及行业的深度融合，今年我校继续与北京市安全生产监督管理局合作，继续开办城市管理（城市运行安全管理）专业。

金融学（美国新泽西城市大学双学位国际课程班）、会计学（英国赫尔大学双学位国际课程班）、传播学（英国诺森比亚大学双学位国际课程班）三个双学位国际课程班项目继续在普通类招生。本科第四年可赴合作院校学习，达到两校各自的毕业条件后，可同时获得中外两个学士学位证书，达到合作院校硕士课程要求可直接攻读合作院校的硕士学位。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京城市学院：从录取原则角度，有几点考生要特别注意的：

（1）根据各省生源情况确定提档比例，提档比例一般控制在当地同类招生计划数120%以内，平行志愿提档比例控制在105%以内，实际比例以各省要求为准。

（2）平行志愿一次性投档，未完成计划参加征集。顺序志愿，报考我校第一志愿考生生源不足时，将依次接收后续志愿的考生，志愿之间不设分数级差。

（3）美术类专业学校承认并使用各省美术统考成绩，在专业课获得本省美术统考合格的基础上，且高考文化课总分达到本省相应批次最低控制分数线，方有录取资格，录取按照志愿优先的原则，无单科成绩要求。对于采取平行志愿投档模式的省份，按生源所在省（自治区、直辖市）招生管理部门的投档成绩由高分到低分录取，投档成绩相同时，依次按专业课统考成绩、文化课成绩由高到低录取。

对于采取顺序志愿投档模式的省份,根据综合成绩由高分到低分对进档学生择优录取，综合成绩= {高考文化课总分＋美术统考总分}×50％。综合成绩相同时，依次按专业课统考成绩、文化课成绩由高到低录取。

（4）表演、音乐表演、舞蹈表演、播音与主持艺术、广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、航空服务艺术与管理及书法学专业（含各专业方向）：凡所报考专业（方向）属省统考范围内的，我校使用省统考成绩作为校考（专业加试）成绩；省统考范围内未涉及的专业（方向）需参加我校自行组织的校考（专业加试）并使用校考（专业加试）成绩；部分省份在省统考合格基础上，须参加我校校考（专业加试）并使用校考（专业加试）成绩；个别省份承认并使用省联考成绩。录取原则是在高考文化课总分达到本省相应批次最低控制分数线的基础上，按照志愿优先的原则，根据校考（专业加试）成绩从高分到低分对进档考生择优录取。校考（专业加试） 成绩相同的情况下，取高考文化课总分高的考生，无单科成绩要求。文化课总分仍相同情况下，将依次比较语文、数学（文/理）、外语、文科综合/理科综合/选考科目总分的成绩，对成绩高者优先录取专业。航空服务艺术与管理专业在辽宁按照高考文化课总分由高到低录取，最低录取控制线按照省内对应批次控制线执行。航空服务艺术与管理专业在内蒙古承认并使用内蒙古民族大学专业加试成绩。

另外，学校翻译专业，英语专业，英、美国际课程班相关专业只招收英语语种考生。其他专业不限语种。我校非外语类专业的公共外语为英语，不再单独安排其他语种的公共外语课程，请非英语类考生慎重报考。学前教育、小学教育、护理学、航空服务艺术与管理专业对学生会有相应的身高等要求。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

北京城市学院：首先要熟悉招生政策，了解当地的志愿设置，填报的各项要求，投档规则等等。其次是要综合分析自身情况，根据当地的志愿填报规则，将符合自身情况的志愿，按照由高到低的顺序整理好，相关的分数和排名信息，都要整理进去，并按照填报规则，初步设计出自己的方案，高考成绩出来后，能更有效的选择志愿。考生和家长要特别注意各院校的招生章程，特别是有特殊要求的专业，更要注意其报考条件。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

北京城市学院：填报志愿时请考生注意，平行志愿遵循分数优先、遵循志愿、一次性投档，所以所报学校之间一定要拉开梯度，不要过于集中。同时要慎重选择是否服从调剂。按照专业组实施平行志愿的地区，仍然是分数优先、遵循志愿、一次性投档。今年一定要注意专业组内是否服从调剂的问题。对于报考北京城市学院来说，我们建议考生们尽量填写“服从调剂”，并且多填报几组。

人民网：除了日常学习，学校还给学生提供哪些学习机会？学校允许转专业吗？

北京城市学院：学校还为学生提供了众多学科竞赛与项目、辅修专业学习、校内转专业、攻读第二学士学位等学习机会。学校为广大师生开展创新性实验研究、设计创作、学科竞赛、工程实践、社会服务等活动提供平台和环境，依托大创项目、学科竞赛等平台，指导学生参与开放项目，以提升学生的探索、创新意识，提高学生实践创新能力。本科生参加各级各类创新创业实践活动人数占本科生总数的比例达40%以上。

学校面向在校生全面推行辅修专业制度，鼓励学有余力的全日制本科学生，主修一个本科专业之外，辅修另外一个本科专业，完成辅修专业教学计划规定的课程，考核成绩合格，颁发辅修专业毕业证书；如辅修不同学科门类的本科专业，完成辅修专业教学计划规定的课程、学位论文和其他教学环节，在获得主修专业学士学位前提下，学校核准以后颁发辅修专业的学士学位证书。

学校给予学生相对充分的专业自由度，学生入学后，在大一第一学期末、第二学期末、大二第一学期末，均有机会提出转专业申请，学校根据相关管理办法审核批复。每名学生在校期间只能转一次专业。

为给毕业生创造更多再学习机会，增强学生就业创业能力，学校多个学科门类开展第二学位教育，培养复合型的人才。

学校重视学生的升学深造，为有继续升学深造愿望的学生提供良好的学习环境，大量学生通过全国研究生统一入学考试，成为全国各大院校硕士研究生，其中有北京大学、清华大学、中国人民大学等985重点高校和中央财经大学、北京化工大学、北京工业大学、北京科技大学等211重点高校，还有中央戏剧学院、首都医科大学等其他高校、科研院所。

学校本身就有五大类别专业学位硕士研究生招生，涵盖30余个专业方向。学校硕士研究生专业还在不断拓展，按规划发展，将使所有本科专业均有研究生专业与之对接。

(责编：温璐、秦华)