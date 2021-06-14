记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

中国石油大学2021年新增储能科学与工程专业。部分专业实施大类招生，共包含33个本科专业，其中22个教育部一流本科专业建设点，占比高达66.7%。今年学校的录取原则是分数优先，遵循志愿，专业志愿之间不设分数级差。

中国石油大学（北京）是国家一流学科建设、“211工程”建设、“优势学科创新平台”建设高校。学校一校两地（北京、克拉玛依），两校区独立招生，录取时互不调剂。

学校发展始终与祖国的能源战略同行。近年来，学校站在传统能源研究的基础上，不断加强学科交叉融合，重视人工智能、机器人等专业建设，助力传统能源行业转型升级和新能源领域的创新研究；全部本科专业实施了“本博/本硕一体化”培养模式，培养高层次研究型人才。

人民网：中国石油大学今年招生计划有无增减？

中国石油大学：学校面向全国31个省（市、区）招收本科生，总计划4000人，其中北京校区2300人，与往年持平；克拉玛依校区1700人，相较去年扩招500人。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

中国石油大学：2021年北京校区设有22个本科招生专业（类），新增储能科学与工程专业；部分专业实施大类招生，共包含33个本科专业，其中22个教育部一流本科专业建设点，占比高达66.7%。19个工科专业中有8个通过教育部工程教育专业认证。石油主干专业涵盖石油工业上中下游，处于国内领先水平，如：石油工程、油气储运工程、海洋油气工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、化学工程与工艺等。此外，为适应能源领域的创新发展，我校开办了新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程等专业，近年来深受考生欢迎。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

中国石油大学：录取原则：分数优先，遵循志愿，专业志愿之间不设分数级差。

学校按照计划数的105%以内提取考生档案，考生服从专业调剂，体检合格，原则上提档不退档。提档时，承认全国性高考加分，同一考生如有多项加分，只取最高一项，且不超过20分。录取时，专业分配以实际考分为准，从高分到低分根据考生志愿依次录取。在非高考改革省份，当总分和专业志愿相同时，依次优先录取相关科目分值高的考生，相关科目分数比较顺序：文史类考生依次比较语文、外语、数学、文综，理工类考生依次比较数学、理综、语文、外语。

河北省、辽宁省、浙江省、山东省、重庆市考生由生源地招生主管部门按其有关规定直接投档到专业。上海市、北京市、天津市、江苏省、福建省、湖北省、湖南省、广东省、海南省考生由生源地招生主管部门按其有关规定投档，投档分数相同的考生专业安排参照考生所在省（市）招生主管部门的排序规定执行。

报考英语专业的考生，外语必须为英语。其他专业无限制，但学校日常教学第一外语为英语。

人民网：学校师资力量和特色人才培养上都有哪些优势？

中国石油大学：学校师资力量雄厚。现有教职工1479人，专任教师983人；专任教师80%具有博士学位，正高级专业技术职务278人，副高级专业技术职务393人，其中博士生导师407人。现有4名两院院士，以及“万人计划”领军人才、杰青、长江学者、教学名师等一批高水平的师资队伍。

学校全部本科专业实施了本博/本硕一体化培养，缩短求学年限。每年5月份，各专业面向本专业大二学生选拔进行培养，大三末考核合格者，正式进入我校博士/硕士研究生阶段培养，修读相关课程。人工智能专业面向全校所有专业大二优秀学生进行选拔，按人工智能方向毕业。

学有余力的学生可辅修英语、计算机科学与技术、石油工程和会计学4个专业的双学士学位。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

中国石油大学：一、了解政策变化。国家政策（例如体检要求《普通高等学校招生体检工作指导意见》）、本省政策（通过生源地招生主管部门官方媒体获取）、院校招生政策（通过招生章程）。

二、了解目标院校的办学条件和师资水平。如是否“双一流”，人才培养模式；如果准备深造，还需了解其学科情况、保研率、是否有独立研究生院等。

三、了解专业的内涵：不能仅看专业名字新潮、前卫、好听，而应对专业的内涵进行深入了解，如专业的研究方向、课程、就业领域、未来社会需求趋势以及专业历史发展、学科水平、师资力量等情况。

四、了解专业的招生计划与往年录取分数、位次。

五、确定自己志愿填报的考虑因素：地域、学校、专业等。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

中国石油大学：学生入校后有2次转专业机会。学生可以在大一和大二末分别在全校范围内和相近学科范围内申请转专业。申请转专业无笔试，由转入专业或学院自行组织面试，结合学生大学期间成绩与面试表现综合评价，在教学条件允许的情况下，可以满足绝大部分学生的转专业需求。

学校高度重视学生资助工作，建立起“奖、助、贷、勤、免、补、偿”等有机结合的资助体系，没有一名大学生因家庭经济困难而辍学。学校设立了优秀学生奖学金和单项奖学金，还有国家奖学金、国家励志奖学金、企业奖学金、定向就业奖学金、助学金等，此外各学院还单设多项奖助学金。学校每年发放奖助学金近1400万元。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

中国石油大学：学校每年举行招聘会300余场，既有石油专场招聘会，也有通用专业招聘会，就业岗位供需比达19:1。毕业生就业率在96%以上，就业行业多样化，不仅在以中石油、中石化、中海油为代表的世界500强企业就业，在电力、汽车、信息、金融、航空航天、教育等领域也深受欢迎。

本科毕业生深造率50%，其中国内升学率43%，升学院校集中在国家“双一流”建设高校；出国深造率7%；保研率高达25%，在同水平高校中有明显优势。

人民网：如何填报志愿？

中国石油大学：非高考改革省份建议参考近三年录取排名，或录取分-重点线的分差，按照“冲—稳—保”的原则填报，院校志愿与专业志愿都要拉开梯度，建议服从专业调剂。

高考改革省份同样要遵循“冲—稳—保”的原则，要注意填报专业的选科要求与往年排名；按照院校专业组填报志愿的考生，如专业组内包含多个专业，建议服从专业调剂。

(责编：温璐、秦华)