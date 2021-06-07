原标题：现场直击 | 高考首日，雄安新区5801名考生赴考

人民网雄安6月7日电 2021年全国高考今日正式拉开大幕，1078万考生迎来人生路上的一次大考。据了解，雄安新区今年共有5801名考生将参加高考，新区三县设5个考点，并设有备用考点4个，隔离考场3个。

据统计，今年雄县有考生2836名，设雄县第一高级中学、第二高级中学2个考点，雄县职教中心为应急备用考点；容城县有考生1058名，考点设在容城中学，另设备用考场2个、隔离考场3个；安新县有考生1907名，考点设在石家庄二中雄安校区、河北安新中学和安新县第二中学，安新县第二小学为备用考点。

今年是新高考落地首年，为确保高考安全，三县教育部门落细落实常态化疫情防控措施，备足备齐防疫物资，规范做好健康监测、考场消杀等工作，确保广大考生和考务人员身体健康；强化考生饮食安全，加大对学校食堂及校园周边餐饮的监督检查力度，落实各项食品安全措施，有效预防和控制高考期间发生突发公共卫生事件；做好考点交通管制、消防安全、供水供电、噪声以及周边秩序维护工作，确保考场安全、安静、整洁、有序；进一步加强考务管理、压实监管责任，严格落实安全保密措施，严格执行考点和考务管理各项规定，规范考场秩序，严肃考风考纪，确保考试公平公正。

(责编：郝孟佳、温璐)