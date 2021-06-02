原标题：高考房预订火热 同比2019年增长超三成

本报讯（记者 赵婷婷）随着2021年高考的日益临近，一些考生家长已经开始着手预订考点附近的酒店，以方便考生休息。来自多家旅游预订机构的数据显示，今年高考房的预订再度火爆，预订量比2019年同期增长超三成，午休时段的钟点房大受欢迎。预计6月1日之后，高考房预订将迎来新高峰。

第一轮的高考房预订热潮始于5月27日，去哪儿网预订数据显示，上海、北京和成都成为高考房预订量最高的三个城市。家长们在预订高考房时，无一例外地备注要求无烟房，而高楼层、背街、远离电梯和尾房等要求也并不少见。

从预订情况来看，高考期间，高档酒店或连锁酒店等标准并不是家长们优先考虑的，距离考场的远近才是家长们最看重的。来自多家旅游预订机构的数据显示，距离考场2公里范围之内的酒店最受考生和家长的欢迎。以北京为例，距离北师大附属中学直线300米的某酒店最受青睐，6月6日至9日的部分房型已经订完。

值得一提的是，除了酒店，位置不错且可以做饭的民宿今年也受到了考生和家长的青睐。来自民宿预订平台途家网的数据显示，截至5月31日，考点周边民宿的搜索量环比4月增长超700%。北京、上海、郑州、广州、成都、济南、合肥、长沙等城市的高考民宿预订最火爆，热门考点周边的民宿提前预订量环比增长超15%。“距离考点近不近、晚上睡觉安不安静、能不能做饭、空调和通风状况如何、服务是否到位等，是家长预订民宿首要考虑的因素。”途家相关负责人表示，考虑到临近考期，考点周边酒店会普遍涨价，房源也会供不应求，近几年越来越多的家长开始把目光锁定在距离考场更近、可以洗衣做饭、更有居家氛围的民宿，而途家也顺势推出了“高考力荐房”，可以帮考生家长快速选定自己喜欢的房间。

旅游机构预计，6月1日之后高考房的预订将迎来新高峰。6月7日至10日，考点附近酒店的预订量增长将超过2019年同期三成以上。其中，6月6日至8日是考生们的集中入住时间，但有近四成的考生会提前入住，以适应周围环境。以北京为例，2021年高考时间是6月7日至10日，6月5日至6日为入住高峰。除了入住高考房外，考点附近的钟点房也成为很多考生和家长午休的选择。6月7日和8日是钟点房预订最密集的两天。据了解，今年高考房的价格基本与2019年持平，高考钟点房的均价为124元，仅比2019年贵了20元。

(责编：郝孟佳、温璐)