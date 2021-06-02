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原标题：对校外培训乱象就该露头就打

校外教育培训乱象为公众诟病已久，一些培训机构利用家长望子成龙的心理贩卖焦虑，把教育做成了一心逐利的生意，严重破坏了教育生态，给家长和学生带来沉重负担。校外培训机构乱象引发社会高度关注，群众反映日益强烈。按照党中央、国务院决策部署，国家市场监管总局近期组织全系统开展重点检查，加大执法力度，从严治理校外培训机构乱象。

市场监督管理总局有关负责人6月1日在新闻发布会上介绍，总局组织地方市场监管部门组建专案组，在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上，对新东方、学而思、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学等13家校外培训机构进行重点检查。检查发现，15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为，13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款，共计3650万元。（相关报道见A9版）

上述被处罚的校外培训机构，尽管违法违规内容不尽相同，但也有很多共同之处。其中主要的违法违规事实有两点：一是虚假宣传多样化、普遍化，主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型；二是价格欺诈行为问题突出，主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。

在培训机构和家长信息严重不对称的情况下，这些违法违规的事实，既严重损害了广大学生和家长的利益，同时也严重破坏了正常校外教育培训市场的健康生态。很多家长听信了培训机构单方面的宣传，花费几千几万元给孩子报名，结果完全达不到预期的效果。与此同时，当一些培训机构通过虚假宣传、价格欺诈而赚得盆满钵满，势必在“劣币驱逐良币”的规则下，倒逼一些本来坚持诚信经营的培训机构也被迫走上了歧路。

市场监管部门查处的校外培训机构的违法违规事实，也验证了之前媒体报道揭示的问题，那就是现在很多校外培训机构把大量的资金、资源、人力、物力都放在了宣传营销和售卖课程上，结果却放松了对培训质量、售后服务的管理和要求。这完全就是一种本末倒置的做法，最终的结果，同样是既损害了学生和家长的利益，同时也不利于校外培训市场的良性和健康发展。

有网友曾经无奈地说：家长苦校外培训机构久矣。不是说学生和家长不需要校外培训，而是现在充斥着种种违法违规乱象，严重失信的校外培训市场是我们所不愿意看到的，也是应该被及时规范和整顿的，尤其是对于一些涉嫌严重违法违规、经过整顿规范仍旧不予整改的，则应该坚决取缔。唯有如此，才能震慑那些涉嫌违法违规的培训机构，引导整个行业的良性和长远发展，同时也让广大家长和学生的切身利益得到维护。

当前需要做的一项重点工作，就是把现有的各项整顿规范政策和措施常态化、制度化，使之充分发挥监督作用，推动校外培训市场健康可持续发展。

(责编：郝孟佳、温璐)