本报记者 尹 婕

在家长的陪伴下，孩子们在南京科技馆绘制非遗画卷。

孙忠南摄（人民图片）

今年“六一”，家庭亲子游成为旅游市场的主力，周边游、近郊游等人气高涨。不久，端午节、暑假将相继到来，不少旅游企业已着手为暑期亲子游预热。

第七次全国人口普查数据显示，我国0—14岁人口为2.53亿，占17.95%，较10年前上升了1.35个百分点。儿童人口规模增长，为国内亲子游发展带来了机遇。

越游越专业

5月25日，携程直播上线“线上动物园”，首期直播携手南通森林野生动物园、淹城野生动物世界、上海海昌海洋公园、北京海洋馆等知名动物乐园机构。每天9点—20点，大熊猫、小熊猫、企鹅、虎鲸、土拨鼠等动物纷纷开启“慢直播”。动物乐园是亲子游的热门目的地。携程数据显示，成都大熊猫繁育研究基地、上海海昌海洋公园、北京野生动物园、长隆野生动物世界等动物乐园都是当地的热门景点。

除了线上直播这种新形式，如今的“逛动物园”已有了许多新内容。动物园圈舍上的展示牌该怎么看、狮虎山为什么这样设计、怎样辨别猴群里的等级关系……这是马蜂窝兴趣社群里一组北京动物园参观活动的内容。带孩子“用专业的眼光”逛动物园，成为许多亲子游游客的选择。旅游不仅成为休闲、放松的过程，也成为独特的学习经历。此外，“住”进动物乐园，也给亲子游游客带来新体验。在广州长隆酒店，餐厅外，白虎和火烈鸟在悠闲散步；在浙江湖州龙之梦动物世界大酒店，入住时，羊驼、鹦鹉在前台“迎宾”，游客透过房间的观景台，可以直接看到动物园里的斑马。

新玩法在博物馆游中也越来越普及。在一些博物馆，游客可以听到资深讲解达人、知识类大赛获奖选手、或是资深导游等的讲解，还可参与博物馆线上之旅。携程发布的2021年上半年文博游大数据显示，上半年亲子家庭预订博物馆的票量相比2019年同期增长21%，博物馆游深受亲子家庭欢迎。

越游越有文化

日前，南京市文化和旅游局在南京市博物馆（朝天宫景区）大成殿内，举办了2021年度南京暑期亲子研学旅游产品发布会，共发布4大类别70个产品，包含“历史的教科书”“自然的大课堂”“文学的大都会”“plus玩法”等主题，满足亲子家庭的出游需求。其中，“历史的教科书”着重依托红色旅游景区、爱国主义教育基地以及具有历史意义的场馆组织参观活动、研学旅行，开展爱国主义和革命传统教育；“文学的大都会”将带领孩子感受南京作为文学之都的厚重底蕴；“自然的大课堂”则侧重于自然、科普，孩子可以夜探紫金山，也可以在滨江风光带边走边学；“plus玩法”注重创新和趣味，可以到工业旅游点亲身体验。文化气息浓厚，已成为亲子游产品受欢迎的必备要素。

随着文旅融合的不断推进，“文化是旅游的灵魂”深入人心，“文化味”已成为旅游品质高低的评价标准之一，对于承载着教育意义的亲子游而言，更是如此。“在我心目中，‘行万里路’和‘读万卷书’同样重要，能够让孩子在旅途中学到知识、懂得道理、受到文化熏陶，这是我选择亲子游产品的重要标准。”北京游客徐瑾介绍，她的孩子即将升入小学四年级，这个暑假，她将和孩子一同前往山东济宁参加一个传统文化主题亲子游。

除了红色文化、传统文化等主题，非遗游也是亲子游的重要类别。近日，浙江杭州发布了首批十条非遗主题旅游线路，这些线路均包含2—3个能让游客动手体验非遗制作的景点和机会，例如用一根细丝制作一把檀香扇、天竺筷制作技艺、南宋官窑瓷制作技艺、顾家溪手工造纸技艺等。

越游知识越丰富

从孩子上幼儿园起，江苏游客高小梅便带着孩子各地旅游，如今孩子已读初中，他们已去过国内21个省区市。“随着孩子年龄的增长，对于旅途中知识的获得越来越看重。”高小梅介绍，每一次出游她都会和孩子商量，选择一个既有趣又有“看头”的地方。

对于亲子游的教育意义，高小梅十分有感触。在一次聊天中，她发现儿子对于历史课本中的知识只知皮毛，例如，湘鄂赣革命根据地在哪里、“边区”指什么等等。“作为一个中国人，应当了解革命历史。”今年是中国共产党建党100周年，高小梅查了许多资料，最终决定在暑假和孩子一起去江西井冈山参加一次红色之旅。“我们提前预约了一位当地的资深导游，并请他专门安排了一天的革命历史学习活动。”高小梅说，“我希望，在旅途中的学习能给孩子留下深刻的印象。”

当前，红色旅游、传统文化游、非遗旅游、科技旅游等，因其丰富多彩的形式和积极向上的教育意义，已成为重要的“第二课堂”，让孩子们在旅途中明理、学习。

(责编：温璐、郝孟佳)