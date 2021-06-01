原标题：本市户籍高考生可快速办理身份证

本报讯 2021年普通高等学校招生全国统一考试临近。针对部分参考学生可能出现因居民身份证丢失、有效期满或证件损坏而急需补领、换领的情况，北京公安机关决定自6月1日起至6月10日高考结束，为北京市户籍高考学生开通快速办理居民身份证绿色通道，及时解决考生急需用证问题。

为了给考生提供便捷的办证服务，自6月1日起，全市各派出所受理窗口遇高考学生办理居民身份证，将按照操作程序快速受理，第一时间上报市公安局身份证制作中心，制证中心将在三个工作日内完成证件制作并速递至派出所。

如考生在临近高考或考试期间身份证丢失，可就近到派出所办理身份证丢失补领手续，并可到任意一个设有临时居民身份证办理窗口的公安分局户籍大厅或派出所申请办理临时身份证，公安机关对审核无误的当场予以受理，立等可取。各临时居民身份证办理窗口民警将加强值班值守，做到快速办理，确保高考学生能够及时拿到证件。

公安机关提醒广大考生，高考临近要提前检查自己的身份证是否丢失或过期，如需换领请及时到公安机关办理换领补领手续。公安机关将为考生提供热情便捷的服务。

(责编：郝孟佳、温璐)