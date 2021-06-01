毛建国

原标题：让孩子拥有一个值得回忆的童年

又是一年儿童节。这是一个属于孩子的节日，作为成年人，总会对孩子们说些什么，为孩子们做些什么。一条始终不变的主线，就是希望孩子们快乐成长。

有人讲，对今天的孩子来说，快乐是一件十分奢侈的事情——在物质生活上，他们基本衣食无忧，拥有着上代人所不能拥有的一切，但沉重的课业负担，也让他们承受着上代人不曾承受的东西，让他们失去了童年应有的许多快乐。

这话不无道理，但也不要过分放大，不要简单地否认孩子们面临的一切，从而陷入一种新的成长焦虑之中。一代人有一代人的使命担当，每一代人都是在压力中成长的，今天我们应该做的是，从时代特点出发，尽量让孩子们拥有一个值得回忆的童年。

少年强则中国强，当代中国少年儿童是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，也是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。人生的扣子从一开始就要扣好，学习的基础从一开始就要打牢。童年不只是书本上的学习，尤其不只是机械单调地重复强制的书本学习。少年儿童从小就要立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，德智体美全面发展，长大后成为对祖国建设有用的人才。

对于家长来说，必须要好好学习“今天如何做父母”，不能只及一点不及其余，更不能把孩子的学习成绩作为自己的“面子工程”，从而让他们的童年只留下一个个培训班和一道道数学题。

实现中华民族伟大复兴的中国梦，靠我们这一代，更靠下一代。6月1日起，两部有关未成年人的重要法律开始施行，给未成年人的健康成长送上节日“大礼包”。新版《未成年人保护法》全面呵护青少年身心健康，新版《预防未成年人犯罪法》健全青少年心理干预机制，背后是对少年儿童保护的不断加码。

与此同时，各级政府也出台了一系列政策，掏出了大量真金白银，努力为少年儿童学习成长创造更好的条件。除了继续做加法之外，还要思考的是，这一切有没有实实在在地惠及到孩子们的身上，让他们拥有一个值得回忆的童年。

年龄或有不同，但每个人内心深处，其实都藏着一个天真烂漫的小朋友。有人曾经感慨，我们这一代人是幸福的，因为有自己的乡愁。可今天的孩子呢，每天生活在钢筋水泥之中，有的经历了许多次搬迁，不少人连固定的玩伴都没有几个，他们长大了会有自己的乡愁吗？

今天，要向所有的孩子说一声“节日快乐”，也希望全社会都来关心关爱少年儿童，让孩子们留下一个值得回忆的童年。什么样的童年值得回忆并没有标准答案，但无论如何，真正值得回忆的童年，绝不会只剩下做习题和上培训班。

(责编：郝孟佳、温璐)