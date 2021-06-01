原标题：孩子犯错不听话 体罚最无用

在文学作品中，孩子常常被描述为天使，是人生中最珍贵的礼物，可是在现实生活中，这些“天使”却并非总是天真可爱。“三天不打，上房揭瓦”可能更接近于很多家长内心的真实感受。调皮捣蛋、不听管教的顽劣行为常常让家长们咬牙切齿，爱恨交织地称自己的孩子为“神兽”“熊孩子”“小恶魔”，气急之下，打骂也在所难免。

然而，体罚是正确的管教方式吗？孩子不听话，家长到底应该如何管教？为此，中青报·中青网记者采访了清华大学心理学系副教授、清华大学终身学习实验室研究主任伍珍。

伍珍说，打骂对孩子的负面影响非常大。体罚是一个暴力循环，因为孩子会模仿和学习。被粗暴对待的孩子，也会用暴力的方式去应对他所遇到的问题。研究发现，在家里挨打的孩子，在学校和社会中会显现出更多的暴力行为；哪怕是在家里只被打屁股的孩子，在幼儿园里也会表现出更多的攻击行为；而那些在家里被严重暴力对待的孩子，成年后的犯罪率要比其他孩子高出10倍之多。

打骂不是有效的管教方式。在伍珍看来，体罚只是暂时的压制，用打骂的方式阻止孩子的行为，孩子即使哭了，认错了，也只是暂时的。对孩子而言，这只是一个情绪唤醒的状态，他会觉得“妈妈爸爸不喜欢我这样做，所以我认错了”，但实际上孩子并没有理解背后的原因，他学到的只是要用暴力去处理问题。

那么，对于孩子的“熊行为”，家长应该怎么“压制”呢？伍珍介绍了一个绝招儿，就是“关禁闭”。“古人常说面壁思过，这个方法对孩子也是管用的。”伍珍说，“在家里找一个面壁的角落，让孩子在角落面壁反思自己的行为，等他安静之后，要有耐心地去跟他讲道理。家长不要以为孩子小就听不懂道理，孩子到一岁多，能听懂话的时候，就可以听懂道理了。对孩子的管教要越早越好，而不是等到出了问题，再用暴力的方式去管教。”

伍珍认为，让孩子“听话”，最重要的是在儿童早期阶段建立好亲子依恋关系。从儿童早期开始由家长带大的孩子更容易听家长的话，如果家长在儿童早期投入得少，等孩子开始上小学再开始介入，开始管教，孩子就很难听话。

伍珍强调，管教孩子，首先要建立好亲子关系，然后再纠正孩子的行为。家长首先要取得孩子的信任和认可，孩子才会愿意按家长说的去做，如果孩子心里对家长不认可，打骂体罚只会适得其反。其次，在纠正孩子行为时，家长要为孩子做好榜样，要用言传身教去影响孩子。

中青报·中青网记者 夏瑾

(责编：郝孟佳、温璐)