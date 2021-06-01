本报记者 孔德晨

国家市场监督管理总局（国家标准委）近日集中发布一批重要国家标准。本次发布的国家标准紧紧围绕儿童、冬奥会相关领域，发挥“标准为民”“标准护苗”的作用。

“回收料”“漏尿”“红屁股”……不少消费者反映，婴儿纸尿裤产品仍存在一些问题，安全性和舒适性有待提高。国家市场监管总局有关负责人介绍，新修订发布的《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》国家标准旨在解决这些质量问题，有助于提高纸尿裤产品质量。

儿童玩具安全性也备受关注。据介绍，新修订发布的《玩具适用年龄判定指南》国家标准，根据不同年龄儿童的发育、运动、认知和行为特征，推荐适用的玩具类别、玩具描述和示例，有助于消费者挑选更适合儿童年龄的玩具产品，以减少玩具可能造成的儿童伤害事故发生。《玩具中塑化材料及可放入口中产品的判定指南》国家标准则设计和研发了一种能够模拟儿童口腔尺寸的模板，进而对“可放入口中”产品给出了定义，提高儿童玩具产品安全性。

婴儿奶嘴材质是否安全？《液体硅橡胶 婴儿奶嘴用》国家标准对此作出相关规定。婴幼儿奶嘴材料的拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度及回弹性等皆被严格规定，前述负责人表示，该标准能够有效保证奶嘴在使用过程中不被撕咬损坏，并增加了挥发性化合物含量要求，规避安全风险。

此次标准发布还涉及了冬奥会相关领域。《仿真冰场 通用技术要求和试验方法》国家标准对满足冰上运动功能、保障运动者安全以及安装规范性等方面进行了规范，有利于全民健身冰雪运动的可持续开展；《冰雪运动场所用安全标志》国家标准，将冰雪运动场所中的风险信息图形化，利于风险信息的识别和迅速传达，为危险性较高的冰雪运动提供安全保障。

(责编：郝孟佳、温璐)