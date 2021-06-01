据新华社深圳电 （记者孙飞）记者从深圳市人力资源和社会保障局获悉，今年5月，广东首批、深圳首位被事业单位编制内岗位聘用的港籍青年吴嘉怡，已正式签订聘用合同，成为深圳市坪山区龙田小学一名语文教师。

去年6月24日，广东省人力资源和社会保障厅出台《粤港澳大湾区（内地）事业单位公开招聘港澳居民管理办法（试行）》，对香港特别行政区、澳门特别行政区永久性居民中无外国居留权的中国公民报考粤港澳大湾区（内地）事业单位编制内岗位，进行细化规定与解读。

深圳市人社局副局长倪勇表示，深圳迅速响应，在次月的事业单位招考中，港澳籍考生和内地考生“同台竞技”，2名港籍考生通过笔试面试。今年5月，吴嘉怡正式签订了聘用合同。目前，第二位港籍青年已到岗实习。

在不少业界人士看来，深圳市编制内事业单位首次聘用港籍青年，有利于深港人力资源的加速流动，助推大湾区建设向着更深层次、更广泛的合作发展。

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