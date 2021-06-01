港籍青年“入编”深圳小学教师
2021年06月01日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社深圳电 （记者孙飞）记者从深圳市人力资源和社会保障局获悉，今年5月，广东首批、深圳首位被事业单位编制内岗位聘用的港籍青年吴嘉怡，已正式签订聘用合同，成为深圳市坪山区龙田小学一名语文教师。
去年6月24日，广东省人力资源和社会保障厅出台《粤港澳大湾区（内地）事业单位公开招聘港澳居民管理办法（试行）》，对香港特别行政区、澳门特别行政区永久性居民中无外国居留权的中国公民报考粤港澳大湾区（内地）事业单位编制内岗位，进行细化规定与解读。
深圳市人社局副局长倪勇表示，深圳迅速响应，在次月的事业单位招考中，港澳籍考生和内地考生“同台竞技”，2名港籍考生通过笔试面试。今年5月，吴嘉怡正式签订了聘用合同。目前，第二位港籍青年已到岗实习。
在不少业界人士看来，深圳市编制内事业单位首次聘用港籍青年，有利于深港人力资源的加速流动，助推大湾区建设向着更深层次、更广泛的合作发展。
(责编：郝孟佳、温璐)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专访北京市委教育工委副书记李奕
- 编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
- 评论
- 关注