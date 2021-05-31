新华社北京5月31日电（记者白阳）司法部31日发布2021年国家统一法律职业资格考试公告，明确客观题考试网上报名时间为6月10日至6月24日，考试时间为9月11日、12日；主观题考试时间为10月17日。

公告明确，2021年法律职业资格考试报名条件、考试方式和相关政策总体保持稳定。报名人员应如实、准确填报学籍（考籍）取得时间、专业学历学位、户籍地等信息，并对报名信息作出真实有效承诺。报名人员填报虚假信息或以其他方式骗取报名的，司法行政机关将按照《国家统一法律职业资格考试违纪行为处理办法》等规定进行处理。

根据公告，2021年国家统一法律职业资格考试继续实行计算机化考试，客观题考试实行分批次、闭卷考试方式；主观题考试实行计算机化考试。应试人员因身体、年龄等原因使用计算机考试确有困难的，可在报名参加主观题考试时申请使用纸笔答题方式。使用少数民族语言文字试卷的，主观题考试实行纸笔答题方式。

各地报名具体事项由报名地司法行政机关在报名前向社会发布公告。2021年国家统一法律职业资格考试的其他事宜，应试人员可登录司法部网站查询考试公告或向报名地司法行政机关咨询。应试人员参加考试，应当遵守考区所在地有关新冠肺炎疫情防控工作规定，自觉配合做好疫情防控工作。（完）

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