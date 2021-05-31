人民网苏州5月31日电 （记者何淼）“刚拆开的碧螺春是非常香的，整个直播间都弥漫着清香味。”苏州经贸职业技术学院（以下简称“苏经院”）网络营销与直播电商专业的学生们正在学院产教园的直播实训间内在直播，七八个人的直播间沉浸在忙碌的气氛中。

据苏经院专业指导教师刘曼璐介绍，一场直播其实不像想象中那么简单。直播的同学有主播、助播还有运营岗位，同学们定期会轮岗。学院还打破年级界限，通过“老带新”“传帮带”的模式，对全校三个年级的学生进行培养。

图为苏经院学生在进行直播实训。人民网记者 何淼摄

“学校和老师都会充分尊重学生的兴趣和选择，为每个人的个性化发展‘量体裁衣’。”谈到自己学生如何选择实训岗位，刘曼璐这样说。

记者了解到，苏经院作为公办全日制高等职业院校，是“国家大学生文化素质教育基地”、“江苏电子商务职教集团”牵头单位。学院产教园区中的电子商务产教融合平台于2019年获批江苏省产教融合集成平台，平台聚焦于“育训赛研创服”六大功能，划分为教学功能区、直播实践区、企业运营区、学生休闲交流区、研讨区等几大板块。

电子商务产教融合平台聚焦电子商务运营岗，围绕电商网络营销、视觉设计、网店运营、数据分析、客户服务5大核心技能开发课程；根据市场分析，选取苏州市吴中区西山碧螺春茶厂作为典型合作企业，并确定碧螺春电商运营岗为典型岗位，为每一位学生量身定做了一套人才培养方案。

苏经院党委书记苏益南表示：“学院围绕碧螺春茶叶打造‘真店铺-真产品-真订单’全流程实践教学体系，让每一位学生都能拥有一技之长，并引入苏州代表性产业项目，举一反三，触类旁通，让每一位学生的人生都能出彩。”

图为江苏省委教育工委书记、省教育厅厅长葛道凯（左四）在苏经院考察。苏经院供图

日前，2021年江苏省职业教育活动周在苏州启动。江苏省委教育工委书记、省教育厅厅长葛道凯来到苏州经贸职业技术学院（以下简称“苏经院”），就职业教育活动周、教育教学改革、产教融合等办学情况进行考察。

葛道凯指出，苏经院产教融合平台真正体现了职业教育“教学与工作”相结合的规律，希望学院再接再厉，不断增强职业教育适应性，大力提升高质量人才培养能力，为江苏高职教育改革发展创造新经验新路径。他勉励同学们，一定要把个人的兴趣爱好、所学技能与社会的发展需要结合起来，为打造“人人皆可成才、人人尽展其才”的技能型社会做出贡献。

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