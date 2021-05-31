原标题：中华爱心基金会“爱心圆梦工程”教育基金捐赠仪式在中央民族大学举行

5月24日上午，中华爱心基金会“爱心圆梦工程”教育基金捐赠仪式在中央民族大学知行堂举行。中央民族大学党委副书记、校长郭广生出席捐赠仪式。中华爱心基金会执行会长马云英、副秘书长张永刚、会长助理梁伟平、会员中心主任王文尚、会员中心副主任张雷，中央民族大学党委副书记、副校长李计勇，资深教授、中国兴边富民战略研究院院长黄泰岩，党委学生工作部部长、学生处处长樊博，国内合作处处长、教育基金会秘书长白勇，以及经济学院领导班子和受助学生代表参加捐赠仪式。捐赠仪式由中央民族大学党委副书记、副校长李计勇主持。

郭广生对中华爱心基金会一直以来对学校学生的帮助与关爱表示衷心的感谢，他指出，要将中华爱心基金会对学生的爱心不断传递，深入践行教育的本质。他期望未来学校可以和中华爱心基金会取得更丰硕的合作成果，鼓励受助学生心怀感恩、努力学习、增强本领，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

马云英表示，同学们的进步和成长让她深受感动，六年来中华爱心基金会与中央民族大学的合作取得圆满的成果。定向资助工作虽然暂告一段落，中华爱心基金会将通过河北阜平县支教项目开启与中央民族大学经济学院新一轮的合作。中华爱心基金会将以新的方式提供更多的资源和机会帮助经院学子，成为同学们忠实的朋友和坚强的后盾。

张丽君对“爱心圆梦工程”的落实情况进行汇报，详细介绍了项目的评审依据、评审程序、资助学生基本情况以及项目实施效果等。白勇处长宣布了新一期基金评定的情况，马云英代表中华爱心基金会向学校捐赠15万元资金，定点资助经济学院15名家庭困难、品学兼优的学生。

仪式上，受资助学生代表陈情、努尔加马力发言，对中华爱心基金会的帮助及学校的培养表达感谢，表示将不辜负爱心基金会和学校老师的期望，努力成为对社会有用之人，并向中华爱心基金会赠送受资助学生的手写感谢信。随后，与会人员共同观看了学生自发制作的感谢视频短片，回顾了受助学生在中华爱心基金会和中央民族大学的关心支持下，在校园里和社会中励志成长的感人故事。

最后，李计勇高度评价中华爱心基金会“爱心圆梦工程”，认为这一捐赠项目充分体现了一种“助学、助人”的强烈社会责任感，他以自身经历勉励同学们心怀感恩、乐观前行，在不懈奋斗中创造美好未来。

据悉，自2015年以来，中华爱心基金会共资助经济学院学子75人，不仅解决困难学生当下的经济困难，同时让学生们感受到了来自社会与学校的温暖，积极推动了资助育人和人才培养工作。

(责编：温璐、熊旭)