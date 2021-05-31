原标题：让每个湘江边的孩子都能讲家门口的故事

2019年9月，在习近平总书记关心下，位于广西壮族自治区桂林市全州县才湾镇的红军长征湘江战役纪念园落成开放，成为面向党员干部和社会各界群众开展主题教育的主阵地。

也是在这一年的暑假，全州县教育局和团全州县委、全州县少工委联合举办的“红领巾讲解员”培训班开班，全州县青少年活动中心主任、少先队总辅导员周康丽负责培训学生和老师。

第一期培训时，县里报名的孩子并不多。尽管班上只有10多个学生，但周康丽想着，只要把这些学生培养好，来参观红军长征湘江战役纪念园的人聆听到孩子们的讲解，受到感染，看到他们的成长和进步，会自发地将这个面向青少年的党史学习教育模式传播出去。

周康丽还记得，刚刚接手这批学员时，有的学生很内向，不善表达；有的比较娇气，家长中午给他们送餐时，还挑食说不爱吃。而重温湘江战役这段艰苦卓绝的历史，正是对孩子们最好的教育。

“要让孩子们理解这段历史，感受红军的精神光靠死记硬背是不行的。”周康丽说，每个红领巾讲解员的第一堂课都是重走长征路。

桂北的全州县、兴安县、灌阳县是当年湘江战役发生的地方。当周康丽带着孩子们去大坪、屏山、凤凰嘴、界首四大渡口，来到灌阳新圩、兴安光华铺、全州脚山铺三大阻击战点，在北去的湘江边现场聆听当年红军“勇于胜利、勇于突破、勇于牺牲”的革命事迹时，孩子们对从小生长的这片土地，有了更深一层的感知和认识，也才懂得了“红军血染湘江渡，江底尽是忠烈骨”的悲壮和今天幸福生活的来之不易。

每周六开展党史学习、解说员业务培训，周日组织孩子们入馆讲解成为周康丽坚持了几年的习惯。一开始，有的学生因为紧张，讲解时有些不流畅，被参观纪念馆的群众批评；还有的孩子，因为连续讲解，表现出疲惫的状态。周康丽会始终站在一旁，鼓励孩子要坚持下去，“就像习近平总书记说的，困难再大，想想红军长征，想想湘江血战。在最困难的时候坚持下去，这样才能不断取得奇迹般的胜利。”

红军长征湘江战役纪念馆内的每一个展台、每一个雕塑背后都有一个感人的故事。在一遍遍的学习、讲解中，学生们会不断有新的感悟和成长。

记者采访时，很多学生都提到了“抢渡护电台”的故事，当时红军从兴安界首渡口过江，为了避免发电机、发报机浸水，战士们头上迎着敌人的炮火，脚下是冰冷的湘江水，哪怕自己受伤了也一定要保护好机器，一个人倒下了，另一个人马上接上。大家被红军战士的团队精神深深感染，11岁的红领巾讲解员蒋明中说，他认识到了在一个团队中，具备合作精神、责任意识才能确保目标的实现。

全州县城关完小五年级学生蒋周金林参加红领巾讲解团已经有两年多了，今年“五一”期间，来纪念馆参观的人特别多。因为讲解团是团队合作，每个红领巾讲解员负责一块阵地，接力解说。从早上10点开始，她就要不停地解说，实在渴了就抿一小口水，怕喝多了上厕所，导致来访的客人漏听她负责的解说部分。中午休息吃饭时，小伙伴们不像往日那样说说笑笑了，都吃完了抓紧休息，因为大家知道，下午依旧会人山人海，他们一定要坚持住。

“我们始终记得辅导员所说的话——要时刻对得起胸前的红领巾。”蒋周金林说。

据了解，从2019年10月1日国庆节开始，至今全州县红领巾讲解员已开展讲解63场，平均每个孩子解说时长已超过200小时。随着慕名而来的学生越来越多，全州县红领巾讲解员培训班已经有200多个学生。通过学习培训，他们给坐着轮椅的老兵爷爷讲述，给带着勋章的抗美援朝的老英雄讲述，给统一着装前来进行党建活动的军人、警察、法官、检察官、医生、老师讲述，给大中院校的学生和同龄的小朋友们讲述，还给港澳台同胞、国外友人讲述。

“每当看到参观者因为孩子们的讲述驻足聆听、感动落泪、竖起大拇指时，我都会深深感到从事这项工作的价值和意义。”周康丽说，她愿意一辈子都待在少先队总辅导员的岗位上，让每个湘江边的孩子都能讲家门口的故事。

中青报·中青网记者 谢洋

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