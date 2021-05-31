推动院校全面开展职业技能培训
2021年05月31日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月30日电 （记者李婕）记者从人力资源和社会保障部获悉，为持续实施好职业技能提升行动，推动院校全面开展职业技能培训，提高院校毕业生就业创业能力，近日，人力资源和社会保障部、财政部、教育部共同印发《关于扩大院校毕业年度毕业生参加职业技能培训有关政策范围的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》指出，要持续做好院校应届毕业生职业技能培训工作，结合职业技能提升行动专账资金、培训任务等情况，将专账资金补贴性培训对象扩大到普通本科高校、中高职院校（含技工院校）毕业年度毕业生，支持帮助更多院校应届毕业生参加职业技能培训，支持职业院校紧密结合市场需求，按规定开展相关职业技能培训、项目制培训等多种形式的就业创业培训，并做好职业培训补贴政策的衔接工作。
《通知》要求，统筹完善补贴性职业技能培训目录管理，将符合条件的院校、职业教育培训评价组织、职业技能等级证书纳入“两目录一系统”，并按照现行的职业技能培训补贴政策执行。要发挥好补贴性培训实名制信息管理系统统筹作用，对接好职业技能证书信息管理服务平台，做好管理服务工作。要推动落实职业院校开展培训的激励政策，充分考虑职业院校承担培训任务情况，合理核定绩效工资总量和水平。
(责编：温璐、熊旭)
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