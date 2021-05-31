原标题：超九成受访大学生认为体育运动很重要

3年前的夏天，刚刚来到浙江财经大学的李朝金还在为一学期“晨刷”“晚刷”二三十次而“头痛”，根本不会想到，现在的她成了“刷跑狂魔”，每周不去“刷”几次就“浑身难受”。“晨刷”和“晚刷”，是浙江财经大学为学生制定的校园跑计划，学生可以沿着校园里的特定路线慢跑，一周需要完成两到三次。学校对大三学生没有“晨刷”“晚刷”的教学计划，但已经大三的她还在坚持，“如果没有‘晨刷’计划，我可能会睡到很晚，火急火燎去上课、来不及吃早饭，一整天精神状态都不够好。”

大学生受益于体育运动，与国家重视体育、大力发展体育教育密不可分。2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，强调学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。“建设体育强国”也写入“十四五”规划纲要。

和李朝金一样，在日常体育运动中收获满满的大学生还有很多。近日，中国青年报社中青校媒面向全国1000名大学生发起问卷调查，结果显示，92.97%受访大学生认为体育运动是重要的，其中48.25%认为参与运动非常重要。81.02%受访者认为运动带来的收获是增强体质，66.18%期待通过运动控制体重，58.15%会通过运动休闲放松、缓解压力。

大学生在体育运动中获得“身心双丰收”

李朝金和体育的缘分，不只是“晨刷”“晚刷”这么简单。游泳是浙江财经大学每个学生的必修课，“一开始觉得学不会游泳就毕不了业，还挺担心、恐惧的。但现在我真的感谢学校，教我这个‘北方旱鸭子’学会了这么重要的技能。”学会游泳以后，李朝金每周都会抽一个晚上去学校游泳馆游泳，“尤其是夏天，游泳真的太舒服了。”

据浙江财经大学体育部主任黄建华介绍，大学生从事体育运动，首先需要掌握一定的体育技能，否则学生一方面很难感受到体育的乐趣，另一方面也可能会在不规范的运动中受伤。“我们希望学生至少掌握两项运动技巧。除了依托学校能够满足大型赛会需求的游泳场地和师资而开设的特色游泳课，我们还面向学生开设体育舞蹈、健美操等大学生喜欢的传统运动项目课程。随着体育运动的发展，我们还开设了飞盘、气排球这类新型的课程。”

中青校媒调查显示，74.72%大学生的运动场景是体育课，另有56.96%大学生会自发进行日常运动，学校组织的晨练、体育活动、社团活动和朋友邀请运动分别占大学生运动场景的34.24%和33.92%。

许多高校体育社团也在引导大学生参与体育中扮演着重要角色。2006年，北大教授何仲恺发起创立北京大学学生滑雪协会，这是全国高校成立最早的学生滑雪社团。张远鹏是北京大学滑雪队双板队队长，让他特别自豪的一点，就是学校雪协10多年里发展了上万名会员。“北京大学滑雪队就是在雪协的基础上成立的，我们这群深爱滑雪的人会利用课余时间不断钻研滑雪技术，提高自己。北大滑雪队成员已经多次在全国比赛中取得冠军，我们也希望可以借此带动更多人了解滑雪、爱上滑雪。”

在校园和整个社会氛围的影响下，许多大学生不仅参与体育运动，也加入到传播体育文化的行列中。今年5月，鲁东大学的韩耀朋参与了由中国青年报社、中青校媒主办，尚赫公益基金会公益支持的“我和我的体育加”活动。作为校园媒体人，他拍摄了同学们参与跑步、踢足球、打篮球等运动的画面，还精心制作了特效动画，投稿到“我和我的体育加”活动，还在个人微博上发布了视频，“希望能尽自己的力量，用自己的特长去展现青年人对体育精神的坚持和追求。”韩耀朋说。

今年是中国青年报社、中青校媒携手尚赫公益基金会发起大学生体育短视频征集的第二年。两年来，“青年眼中的体育精神”短视频征集大赛、“我和我的体育加”融媒体作品征集活动陆续举办。在谈及支持活动举办的初衷时，尚赫公益基金会理事长陈以勳表示，10余年投入公益教育事业的历程让他深刻地感受到，没有体育的教育是不完整的。“体育除了作为增强年轻一代体质的主要手段之外，体育精神更是塑造青年人拼搏、团结、进取等品质的力量源泉之一。具备体育精神的年轻人，能以更好的状态面对工作压力和各种挑战，减少消极情绪的出现。”据悉，两届活动中，来自全国各地的大学生共投稿体育短视频近15000条，话题#青年眼中的体育精神#及#我和我的体育加#话题阅读量累计3860万。

对于体育的减压功能，李朝金已经有了深刻的理解。正在备战考研的她，每天几乎从早到晚都会埋头学习，但她的运动手环里有一个下午4点50分的闹钟，每天都会提醒她“可以出去放飞一会儿了”。闹钟一响，她和室友准时从自习室出发，开始两公里的“晚刷”。“让一整天的学习有个插曲，心情也会被调节好。‘晨刷’呼吸新鲜空气，‘晚刷’缓解疲劳，会觉得自己一天都很有活力。”

引导大学生运动需为其“把好脉”

就读于四川一所高校的王怡然不太喜欢跑跳、球类运动，但她也找到了自己喜欢的体育运动——跳舞。“在视频App看到好看的舞蹈，我就总想收藏起来。”迈出开始跳舞的第一步后，她结交了很多和她一样喜欢跳舞的朋友，享受到体育带来的快乐，所以即便课业很忙，王怡然还是总能抽出时间来运动。

但戴媛与运动有些“绝缘”。今年是她在郑州一所大学就读的第四年，即将毕业的她回顾起四年大学生活。“运动”二字一直处于缺席状态。“尤其是到大三、大四后，每天唯一的运动就是从宿舍走到教室，再走到食堂。”戴媛不是感受不到不运动的后果。“明显感觉自己身体素质不如大学刚入学时好了。以前我跑800米能得满分，现在体测最怕的就是800米，只要想到它就倒吸一口凉气。”

中青校媒调查显示，一些大学不喜欢参与体育运动的最大原因，是缺少运动伙伴、不愿一个人运动（44.04%），其次是课业繁重、没有时间（39.17%），害怕运动太累（33.82%），以及更愿意把空余时间花在其他休闲方式上（24.33%）。此外，调查数据显示，越到高年级，基本不运动的比例越高，大一到大四分别为9.27%、13.70%、19.44%、20.59%。

戴媛很少运动的重要原因是缺少外力的督促和合适的运动场地。本来就不会主动运动的她，身边也没有什么喜欢运动的朋友。“希望学校能面向高年级同学组织一些有意思的体育活动，可以带动我参与运动。”

黄建华坦言，体育是“五育并举”的重要维度，要激发学生的运动热情，除了学校通过课程和活动引导，还需要在学生综合评价体系中，提升体育的地位，从而让大学生、乃至整个社会认识到体育在育人中的重要作用。“我们不仅把体育作为学生培养方案中重要的一环，还把体育作为评奖评优的刚性要求。”

中青校媒调查显示，大学生认为，便利的运动场地（70.78%）、专业的运动指导（56.04%）、来自外界的督促（48.31%）等，能够提高他们的运动积极性。

此外，体育要吸引大学生，还要真正做到给学生“把好脉”。“我们有针对性地给学生提供他们需要的课程。比如有一些学生有肥胖的烦恼，也有一些想减脂塑形，这是学生真正的诉求。针对这类学生，我们开设减肥班，通过科学运动配合科学饮食来帮助学生达到减肥塑形的目标。这样的课程非常受到同学们的欢迎。”

体育参与的引导和体育文化的传播，对大学生认识体育、认同体育的价值同样重要。陈以勳介绍，支持举办“青年眼中的体育精神”“我和我的体育加”等一系列征集活动，也是希望通过挖掘运动员的拼搏故事，为青年学子树立良好的学习榜样，让更多的人关注赛事、爱上运动、通过运动强健体魄，用健康的身心为社会贡献自己的力量。

大学生自发当起体育精神传播者

今明两年，北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运会等国际体育赛会将陆续在我国举办，在黄建华看来，在建设体育强国的道路上，大型赛会举办和全民健身相辅相成。“这是大学生密切关注和参与体育的契机。在这些大型赛事上，学生运动员参赛，大学生作为志愿者服务比赛，或者作为观众近距离接触比赛，能够深刻地感受到民族自豪感和体育的魅力。”

距离北京冬奥会还有不到250天，响应国家“三亿人上冰雪”的号召，张远鹏期待可以将冰雪运动、体育锻炼推广给更多人。“我们会定期组织滑雪活动，‘装备免费借，零基础教学’，降低大学生参与滑雪的成本。我们还会不定期举办系列沙龙讲座，介绍单双板入门技术，普及运动损伤防护知识，为同学们提供装备选购指南等。”

“起初，我加入滑雪协会是源于我自身对滑雪的热爱，后来，这份热爱扩展到了整个协会，扩展到了以滑雪为代表的冰雪运动的普及工作。”张远鹏提到了2022北京冬奥会的官方宣传口号，“‘纯洁的冰雪、激情的约会’，滑雪作为一项富有挑战性的运动，在让人享受速度与激情的同时，也能让人不断突破自我，磨炼意志。我由衷地希望有更多的同学、更多的青年能够爱上体育锻炼，同时了解、感受、热爱冰雪运动。”

李朝金没想到自己大学期间会学习这么多体育技能、参加这么多体育活动。“应该说我的母校‘钱塘江女子体育专修学院’功不可没。”李朝金笑言，因为学校重视体育，体育活动特别丰富，所以很多同学都会把学校的这个“雅号”挂在嘴边。让李朝金开心的是，运动确实改善了她的身体健康。“我高中的时候有胃病，现在因为早晚有运动习惯，生活作息很规律，几乎不会胃痛，每天都觉得精神满满。”也正因为如此，李朝金成了运动的“自来水”，平时没事就爱拉着朋友和同学去“晚刷”。

“体育对人的益处远不止于增强体质，它对于‘五育’都有促进作用。”黄建华介绍，让越来越多的人参与到体育锻炼中，对整个社会有重要的意义。“在‘健康中国’战略中，全民健身是至关重要的一环。“青少年在价值观形成阶段，有非常强的可塑性。体育塑造人的规则意识、对公平原则的认可和坚韧不拔的意志，对个人素养的提升和正确价值观的形成，以及对社会主义核心价值观的弘扬有重要意义。”黄建华说。

陈以勳认为，推进“全民健身”，社会机构同样应该发挥力量。他期待通过更多的社会活动，唤起青年一代的体育运动热情与青春活力，为青年学子的个性成长与体魄强健持续助力。“同时，尚赫作为热衷公益事业、立足于履行社会责任的企业，希望用体育精神唤起全民对体育运动的热情，为‘健康中国’蓄力加油。”

（应受访者要求，文中戴媛为化名）

中青报·中青网见习记者 毕若旭 罗希 实习生 张宇鑫

(责编：郝孟佳、温璐)