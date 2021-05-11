人民网北京5月11日电 （记者何淼）“那些学习成绩中等，但是对某一个专业有浓厚兴趣，对自己的未来职业有明显的规划，有立志于成为高素质技术技能人才的学生们，可以好好地考虑一下贯通培养项目。”在上午召开的北京市贯通培养项目新闻现场会上，北京市教委职成处副处长余俊介绍了2021年北京市高端技术技能人才贯通培养项目（下称贯通培养项目）具体内容。

北京市教委职成处副处长余俊介绍贯通培养项目内容。人民网记者 何淼 摄

据介绍，贯通培养项目于2014年启动，该项目实施六年以来，经过不断的摸索与总结，时至今日已趋成熟和稳定。2021年贯通培养项目相较往年在三方面进行了优化。一是优化培养模式：为保障应用型人才培养的延续性，也为了简化贯通培养的培养模式，从2021年起，不论是“中本贯通”还是“高本贯通”，全部实行“5+2”培养模式，即前5年都在职业院校培养，本科院校只承接最后2年的培养任务。

二是优化招生专业：职业教育是面向市场的就业教育，本着“社会需要、学生想学”的原则，市场需要什么样的人才，职业教育就培养什么样人才。同时结合职业院校的办学特色，撤销一批与首都产业转型发展匹配度不高的专业，新增一批人才紧缺领域的专业。以服务北京的各类高精尖产业为例，如新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、集成电路等等新兴产业都需要大量的高素质的技术技能人才。

三是优化项目学校：首先对职业院校进行适当精简，“高本贯通”项目由入选国家“双高”的高职院校来承接，参与贯通培养的高职院校从9所减为7所，“中本贯通”项目的5所中职维持不变；其次对本科高校进行大幅精简，按照市属本科高校分类发展的要求，贯通培养项目只对接高水平应用型本科高校，参与此项改革的本科高校从13所减少到7所。

余俊表示，从国家的人才结构上来讲，整个社会发展需要各种类型的人才，我们不能够要求所有人都变成科学家，我们还需要大量的高素质技术技能人才，我们还需要大量的能工巧匠和大国工匠，这样我们的人才培养体系才能越来越健全，我们的国家才能够更健康的发展。

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