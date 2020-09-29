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自驾西行手记 父子俩的“男孩节旅行”

2020年09月29日09:09  来源：北京青年报
 
原标题：自驾西行手记 父子俩的“男孩节旅行”

　　大果儿今年满四周岁。自从我们有了孩子，母性爆发的果儿妈，对儿子的宠溺犹如滔滔江水，甚至拒绝了各种出差，为的是孩子晚上睡觉能有妈妈的陪伴。儿子在三岁前从没有离开过妈妈的怀抱。

　　不过当爹的看到儿子整天腻在妈妈怀里撒娇耍赖，提各种无理要求，确实有些焦虑。于是我打算创造一些让孩子暂别妈妈的机会。“男孩节旅行”——是我和儿子一年一次的约定。从去年他三周岁时开始，今年是第二次。不同的是，去年坐火车，今年自驾。

　　我和儿子今年的“男孩节”，是从北京自驾，去一千公里以外的陕西，看古城、看黄河。一个星期的旅途，让爸爸和儿子更加懂得彼此，开启男人间的碰撞与交流。

　　行前准备

　　让娃学会“主动享受旅行的每一分钟”

　　独自带着儿子驾车远行，这是第一次。人身安全和身体健康，是我要绝对保证的。

　　我提前十天开始列旅行清单，包括行车、住宿中吃喝拉撒所需的基本生活品，陆续地把能想到的都列入清单。此外，还会不断地设想途中可能会出现的问题，预先安排解决方案和所需物品。比如，长时间的行车过程，孩子难免会无聊、烦躁。提前下载一些汪汪队的故事音频在车里播放，并且让他自己挑选随行的玩具，帮他打发路上时间。

　　预想到持续十多小时的车程，会让孩子感到遥遥无期带来的不安，我还特意给他画了一张路线示意图，每百公里做一处标记。行车时，相应地每开满一百公里或者一小时，就会告诉他。我认为这很有必要，要让他感到我们的长途旅行就像闯关一样有趣。给他足够的体贴和尊重，让孩子主动享受旅行的每一分钟，而不是让他来陪同大人。

　　最后，缺少了坐在副驾驶位置的妈妈，我需要在车里额外装一个后视镜，以便随时观察后排大果儿的一举一动和精神状态。

　　Day 1

　　长途跋涉12小时车程

　　早上六点半，我们开车出发，沿G5京昆高速向西南方向行进。由于起得太早，上高速不久，大果儿就睡着了。约摸他这一觉至少得一小时，我就要根据他的作息，计划第一次在服务区休息的时间。带娃长途驾驶，啥时候吃饭、啥时候加油、啥时候该停车休息，这些事的时间和频率确实需要用心安排。

　　第一次短暂休息，是上午9点，在G5开出约200km后的唐县服务区。大果儿刚睡醒，赶紧给他吃早饭，并且上下打量着他，看着他的精神状态不错，我放松了许多。感觉妈妈没在身边，我身体里那堆沉睡已久的深度照顾娃的细胞全部被激活了。

　　简单休整后，我们重新开上高速。透过后视镜看到大果儿正专注于窗外的事物：下着雨的云、路上各种交通标志、形形色色的车辆等等。不时地，他还会问问这问问那，不同于在家的另一面逐渐展现出来了。

　　伴随着我们的各种问题与解答，就到了中午。我们在500km处的太原服务区吃饭、午休。

　　午饭简便而不能简陋——碗装的泡面、午餐肉、桃子和西红柿，还有果儿妈一早给热好、放在保温箱里的肉包子，这一路可把我们给馋坏了。

　　看导航显示，下午的车程还有大约四五个小时。大果儿的一个午觉醒来之后，我告诉他我们已经开了700km，到达第七个目标了。他拿着一支红笔，在那张路线图上郑重其事地在“7”上做了标记。

　　看他的样子，一定是很在意为他准备的这张线路图。这可能让他感到自己是个得力的助手，或是赛车的导航员。因为这让他有了强烈的参与感。

　　傍晚六点半，我们停靠在山西一侧的黄河乾坤湾，欣赏着壮美的日落。乾坤湾是黄河流经晋陕两省间曲折迂回的一段。因呈现出一幅天然太极图而得名，在两省各有一处观景点隔岸相望。

　　虽是隔岸相望，直线距离只有3公里。但真要从山西这个湾转到陕西那个湾，需要开70多公里的盘山路、历经2个半小时才能到达。这种亲身的体会，是会给大果儿这个小小年纪的孩子和已经有了很多经历的我，都能带来一些感悟的。

　　或许是一路的兴奋和新奇，累计12小时的车程并没有令大果儿有任何负面情绪。在山顶我们拍了“到此一游打卡照”。照片中他既紧张又强作镇定的表情，定格了我和儿子这愉快而享受的开场。作为爸爸，我感到很欣慰。

　　他在山上，还摘到了几朵野花，说要送给妈妈。我知道，儿子嘴上不说，但是夜幕降临后，新鲜的风土人情就会变淡，想妈的心情油然凸显。但他并没有表现出任何的焦躁、不满，相反，倒是全身心地依赖着我。到达客栈后，还会帮我把后备箱的行李一件一件地运到房间，快速洗漱完，就心满意足地自己睡着了。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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