原标题：“北京奶奶”回乡办起“小课桌”

近日，“2019北京榜样”发布八月第三周周榜，回到家乡支教的“北京奶奶”严敏文上榜。

河北省涞水县明义乡西官庄村，一间几十平方米的教室里，摆放着23张课桌，一旁的书架里塞满了来自志愿者捐赠的各类图书。一名志愿者与孩子们围坐在一起，梳理着初中物理知识。

教室外的墙壁上刻着“小课桌”，这里是严敏文回村支教帮助留守儿童的课堂。每到周五，严敏文就从望京出发，历时6个小时，换乘4次公交才能到达“小课桌”，风雨无阻从未间断。

经过一年半时间，“小课桌”的学生从最开始的六七个到现在的二十多人。建图书角、掏12万元积蓄盖起新教室、引来志愿者为孩子辅导……在严敏文的努力下，孩子们也在悄然发生变化，从一到周末就到处瞎玩，变成来到“小课桌”自习、听辅导，按时完成作业，学习成绩也有所提高。严敏文希望通过这样的“星星之火”让留守在农村的孩子们有良好的学习氛围，并养成主动学习的习惯。

坚守约定

回乡支教单程6小时

西官庄村位于涞水县西南部，驶离高速再经过逼仄的乡间小道，九转八拐才能到达“小课桌”。

严敏文创办的“小课桌”就在村子靠里的地方。院子里有一间崭新的教室，80平方米左右，能容纳二十余个学生，里面整整齐齐地摆放着二十多张小课桌，窗明几净。教室的一角，两个书架上放满了各类图书。屋外空地上还立着一块黑板和几张桌椅，天气热的时候，孩子们也在外面上课。“这些书都是由志愿者捐赠，在外面凉快、空气好，还有点延安作风的感觉。”

周五早上9点，77岁的严敏文就从望京出发，背着书包带上饼干，历时6个小时，换乘4次公交才能到达“小课桌”，风雨无阻从未间断。从周五晚上开始，一直到周六晚上，村里的孩子们都能来小课桌看书学习。严敏文在教室里给他们辅导不懂的题，给孩子们提供水。

严敏文有创办小课桌的想法，是在2015年。当时她和老伴看到新闻称有一名退休的公务员回老家教孩子们写毛笔字。她被那个场景触动了，随即鼓动老伴，“你毛笔字也写得很好，外孙女也刚考上大学，咱们身上也没什么担子了，要不也回老家去教孩子们写写字看看书吧。”

老伴一下子就答应了，回到老家支教，成为两个人的约定。

然而，“小课桌”还在筹办期间，严敏文的老伴就去世了。严敏文因此情绪低落，一个闪念在脑海中出现。“老伴走了，小课桌还能办啊，我要把我们俩没完成的事儿继续做下去。”

仍旧是回到严敏文生活过的老家西官庄村，租用亲戚家的住房，每月付500元的房租与伙食费，学习的桌子是由形状不一的餐桌组成，“小课桌”就此创办。

(责编：郝孟佳、熊旭)